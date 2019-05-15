Строительство мусорного полигона в Архангельской области приостановят

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых и бурных в последнее время в стране Алексей Липницкий / ТАСС

Подготовка к строительству полигона для мусора из Москвы на станции Шиес Архангельской области будет приостановлена 15 июня, говорится в сообщении правительства Москвы, подготовленном к совещанию, прошедшему во вторник в администрации президента («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил чиновник администрации). О готовящейся остановке знает и чиновник Архангельской области. Совещание проходило у руководителя администрации президента Антона Вайно, знает его подчиненный.

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовало около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

Поначалу власти не воспринимали это всерьез. Губернатор Игорь Орлов на совещании в Северодвинске на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ). Протесты после этого продолжились. Архангельская тема проистекает из того, что с людьми не работают, комментировал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман (цитата по «Интерфаксу»): «Людям нужно объяснить. Не ночью привозить что-то, разгружать и тихо убегать, а объяснить, что, когда и почему».

О том, что спрессованный («брикетированный») мусор поедет из Москвы в Архангельскую область, правительство столицы и Орлов объявили осенью. Для этого должен быть построен экотехнопарк «Шиес». Но он станет только накапливать отходы, а потом полигон будет рекультивирован, судя по презентации инвестпроекта, демонстрировавшейся тогда же, осенью. Капитальные вложения Москвы были оценены в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области взамен должны получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и 912 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

Но кроме инвестиционного соглашения пока нет никаких документов: ни технического проекта, ни разрешения на строительство, объяснял «Ведомостям» чиновник администрации Архангельской области. Инвестор на свой страх и риск в таких условиях начал строительство и столкнулся не только с протестами населения, но и с претензиями местных чиновников и надзорных служб. Росприроднадзор оштрафовал на 800 000 руб. ООО «Технопарк» (занимается строительством, на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ) за бурение скважин для воды без лицензии. Суд нарушения признал, но штраф снизил вдвое. В мае этого года ушел в отставку руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Теперь работы будут остановлены, обещает Москва. Главные усилия будут направлены на проведение необходимых инженерных, геологических и экологических изысканий участка, на подготовку проектно-сметной документации и в первую очередь – на мероприятия по охране окружающей среды, говорится в сообщении. Для этого собираются привлечь «лучших российских и международных экспертов». Также должны будут пройти общественные обсуждения проекта, а экологическая и техническая часть будут переданы на проверку в экспертные органы.

Проект экотехнопарка «Шиес» будет реализован только после получения всех необходимых согласований и положительных заключений экспертизы о соответствии его экологическим, санитарным и строительным нормам, говорится в материалах.

Проблема в том, что район, выбранный для строительства, находится в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды (II и III пояс), уже написали Росводресурсы в ответе на запрос Совета по правам человека при президенте. Размещение объекта захоронения отходов в таком месте нарушит требования СанПиНа и приведет к микробному или химическому загрязнению бассейна реки Вычегды, пишет служба.

После письма Росводресурсов проект «Шиес» надо закрывать, возведенные конструкции разбирать и уезжать обратно в Москву, категоричен эксперт проекта «Гринписа» «Ноль отходов» Алексей Киселев. Участок попадает в зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а значит, ни о каких захоронениях бытовых отходов на нем не может быть и речи, объясняет эколог.

Сначала должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду, потом организованы общественные слушания, отмечает Киселев, затем – пройти экологическая и градостроительная экспертизы. Оценку воздействия будет делать компания, выбранная инвестором, а в обсуждении смогут принимать участие все желающие, продолжает он. С учетом того, до чего довели Архангельскую область, даже если ученые с мировым именем скажут, что строить можно, население согласия не даст, полагает эколог. Но и ученых, которые бы дорожили репутацией и дали положительное заключение на проект, ему сложно представить.

ООО «Технопарк» и АО «Москапремонт» отказались от комментариев. Представители правительства Москвы и правительства Архангельской области не ответили на запросы «Ведомостей». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев.

По-хорошему, при возникновении таких идей власти надо сначала проводить широкое обсуждение, а затем, если возникнет группа, которая будет активно против, проводить референдум, отмечает эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Но власть предполагает, какой результат на таком референдуме получит, и пытается проскочить как-нибудь так, продолжает он, и иногда, надо сказать, проскакивает. Это системная проблема отсутствия доверия – не только у населения к власти, но и у власти к населению, резюмирует Макаркин, а без доверия нормальный диалог невозможен.

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