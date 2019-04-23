Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Москве не дают сваливать

Чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область

Строительство проекта уже идет, хотя он не утвержден

Против захоронения брикетов с мусором из Москвы в районе станции Шиес Архангельской области выступают не только общественные активисты. Вопросы к начатому строительству возникли у Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росводресурсов и местных властей.

Администрация ближайшего к Шиесу поселка Урдома просит признать уже возведенные конструкции самостроем и снести.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью объявили, что создают экотехнопарк «Шиес» и подписали инвестиционное соглашение об этом. Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес, сказано в презентации инвестпроекта (размещена на инвестиционном портале области). Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценены в 10,5 млрд руб.

Пока нет технического проекта, разрешения на строительство, не было общественных обсуждений, комментирует чиновник из администрации Архангельской области, есть рамочное соглашение и сумма. Но инвестор на свой страх и риск уже начал строительство, рассчитывая, видимо, что проект получит все разрешения, сетует он. Объект не включен в территориальную схему обращения с отходами области, знает чиновник.

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Комментарии
Puhov
05:24 24.04.2019
Бесконечная, бездумная, безумная гонка. Это все касается работы нынешнего правительства Москвы. Основная цель-сделать быстрее любым способом. Сделали, отчитались, пыль пустили..побежали снова. Потом дорабатывают, что бы это хоть как то эксплуатировалось, про соблюдение интересов, законность и права граждан думают только перед выборами. Шиес. Мы с Вами.
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