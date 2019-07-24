Законопроект о «социальной отчетности» компаний внесен в правительство

Евгений Разумный / Ведомости

Крупный бизнес и госкомпании начнут раскрывать нефинансовые показатели своей работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. После двух лет разработок и консультаций с бизнесом Минэкономразвития внесло законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО) в правительство. Сейчас все процедуры завершены, 19 июля законопроект внесли в правительство, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства. «Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

Под новую норму подпадает весь крупный бизнес с выручкой или активами от 10 млрд руб., госкомпании, публичные компании, унитарные предприятия и компании, торгующиеся на бирже. Таким образом разработчики надеются повысить инвестиционную привлекательность и прозрачность работы компаний.

Прибыльное устойчивое развитие

В мае 2017 г. премьер Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития публичной нефинансовой отчетности в России, в рамках которой Минэкономразвития разработало этот законопроект. Под этой отчетностью разработчики понимают совокупность сведений и показателей, отражающих стратегию и тактику управления и результаты работы компании в части социальной ответственности, устойчивого развития, экологии, предупреждения коррупции и т. д.

В общей сложности речь идет о более чем 30 базовых показателях (в первой версии их было чуть больше 50). В их число войдут как стандартные для финансовой отчетности показатели выручки, прибыли, дивидендов, так и экологические (вода, отходы, выбросы), социальные (зарплаты, охрана труда, трудоустройство инвалидов, профилактика заболеваний) и управленческие показатели, которые должны продемонстрировать социальную направленность бизнеса. Проект постановления с их перечнем сейчас разрабатывает Минэкономразвития. Этот документ еще обсуждается с бизнесом, отмечает «Интерфакс».

Заказать отчетность, например, актуального международного формата GRI (Global Reporting Initiative – Стандарты социальной отчетности) у консалтинговой компании из «большой четверки» может стоить несколько миллионов рублей в зависимости от размеров компании, оценивает консультант по социальной ответственности бизнеса Кристина Покрытан.

Инвесторы воспринимают раскрытие публичной нефинансовой отчетности со стороны крупных компаний как нечто само собой разумеющееся, сказал «Ведомостям» директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Инвесторы, особенно зарубежные, видят прямую связь между социальной ответственностью и капитализацией бизнеса, поэтому прозрачная нефинансовая или интегрированная отчетность востребована, согласна Покрытан.

Многие крупные российские компании уже несколько лет добровольно раскрывают нефинансовую отчетность – либо в виде отдельного отчета, либо приложением к годовому отчету. И, по данным РСПП, число таких корпораций постоянно растет. В обзоре РСПП по итогам 2017–2018 гг. анализируется ПНО почти 90 компаний, банков и некоммерческих организаций.

В июне о преференциях на финансовом рынке для социально и экологически ответственного бизнеса говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Green financing у нас пока еще воспринимается как экзотика, но на развитых рынках он уже стал реальным фактором инвестиционной политики, который влияет на доступ компаний к капиталу. И я считаю важным его развивать в России. ЦБ будет уделять этому особое внимание», – заявила она.

Идея законопроекта о публичной нефинансовой отчетности правильная и своевременная, говорит Спирин. Но законопроект, по сути, дает компаниям право публиковать такую отчетность, но не обязывает их это делать, а нужно, чтобы это стало обязанностью, пусть и с закрытым перечнем исключений, настаивает он. Например, если компания входит в группу, которую возглавляет другая компания, которая уже раскрывает такие данные по всей группе, или если компания уже раскрывает такую отчетность, но не по российским, а по международным стандартам. Проблема в том, что многие компании ограничиваются составлением дорогостоящей отчетности, не стремясь при этом действительно глубоко заниматься развитием социально ответственного бизнеса, заключает Покрытан.