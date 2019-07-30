Москва должна разделять и перерабатывать мусор

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С 2020 г. вводится обязательный раздельный сбор – во дворах должны появиться отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги и т. д. Евгений Егоров / Ведомости

Проблему московского мусора должен решить раздельный сбор, сортировка и переработка, говорится в исследовании Института экологии Высшей школы экономики («Ведомости» ознакомились с содержанием, подлинность подтвердил представитель института). Это дешевле для людей и государства, а также экологично, комментирует директор Института экологии Борис Моргунов.

На пищевые отходы, бумагу и картон приходится почти половина всего мусора Москвы, а на стекло и пластмассу – по 11,4 и 16,2% соответственно. Это отходы, которые потенциально можно переработать. Если исключить эти фракции, размещать или сжигать придется лишь 1,8 млн т мусора. Свободная мощность полигонов Московской области до 2025 г. составляет 3,2 млн т в год. Кроме того, были открыты два полигона во Владимирской и по одному – в Тульской и Смоленской областях, напоминают авторы исследования и предлагают использовать их.

Большая часть мусора все равно попадет на полигоны, признает Моргунов, поэтому они должны быть современными и безопасными, с увеличенной санитарно-защитной зоной (до 30 км от населенных пунктов). Регионы, принимающие отходы, нужно дотировать: у людей должна быть прозрачная информация об изменении экологических условий проживания, а также объекты социальной инфраструктуры.

Мусоровывозящие же компании должны зарабатывать не с вывозимых отходов, а с тех, что удалось не захоронить, предлагают эксперты Института экологии.