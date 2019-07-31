ФРС США оправдала ожидания и опустила ставку

Leah Millis / REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку впервые с 2008 г. – на 0,25 процентного пункта (п. п.) с 2,25–2,5% до 2–2,25%. ФРС объяснила решение «неопределенностью» из-за слабости мировой экономики и тлеющих торговых конфликтов.

За последние 25 лет это пятый раз, когда центробанк переходит от повышения к понижению процентных ставок, при этом ранее он не ограничивался одним снижением, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). По мнению некоторых экономистов, нынешняя ситуация напоминает конец прошлого века: в 1995 и 1998 гг. ФРС провела по три небольших снижения в течение нескольких месяцев и тем самым помогла экономике избежать спада. Причем в обоих случаях тогда на нее влияли негативные внешние факторы – сначала мексиканский долговой кризис, а потом кризис в Азии и России, дефолт которой спровоцировал удар по мировой финансовой системе в результате краха хедж-фонда LTCM, у которого были открыты позиции на $1,25 трлн по всему миру, в том числе на российском рынке. В 2001 и 2007 гг. ФРС пришлось начинать смягчать денежную политику из-за кризиса в самих США: сначала лопнул технологический пузырь, потом – ипотечный. В этих двух случаях несколькими шагами не обошлось: в первый раз центробанк снизил базовую ставку до 1% в 2003 г. и держал ее на этом уровне год, во второй – до нуля в конце 2008 г. и начал ужесточать денежную политику лишь в конце 2015 г.

Нынешний период непрерывного экономического роста продолжается уже более 10 лет и стал самым длительным в истории США, поэтому многие наблюдатели считают, что экономика находится в последней фазе роста. Значительное число участников рынков опасается начала рецессии, хотя безработица в 3,7% держится около полувекового минимума, а ВВП во II квартале вырос – на 2,1%, по предварительной оценке, хотя это и меньше показателя I квартала (3,1%). Однако значительные риски, как и в 1990-е гг., связаны с ситуацией за рубежом: это замедление мировой экономики, торговый конфликт США с Китаем, неопределенность из-за Brexit.

В самих США значимый негативный фактор – низкая инфляция, которая никак не может подняться к цели ФРС в 2%. Председатель центробанка Джером Пауэлл на июльских слушаниях в конгрессе обратил на этот факт особое внимание.

Управляющие ФРС в последнее время одобрительно отзывались о действиях своих коллег в 1990-е гг.; это может отражать их надежду на то, что удастся обойтись несколькими снижениями ставки на 0,25 п. п., продлить таким образом 10-летний рост экономики и не переходить к полномасштабному смягчению денежной политики, отмечает WSJ. Тем более что возможностей для такого смягчения при нынешнем уровне ставки у них немного. Поэтому, отметил две недели назад в интервью Fox Business Network заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, опыт других стран с низкими ставками говорит: «Не нужно ждать, пока дела пойдут так плохо, что придется идти на серию радикальных снижений».

Хотя подобные заявления и собственные опасения участников рынков заставили некоторых из них предполагать, что ФРС снизит ставку сразу на 0,5 п. п., «будет очень сложно объяснить такой шаг в контексте» хороших экономических данных в последнее время, сказал WSJ Лоу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP.

Тем не менее, поскольку снижение на 0,25 п. п. ожидалось и было заложено в цены, участники рынка ждали, как опишет ситуацию председатель ФРС Джером Пауэлл и даст ли он понять, что возможно дальнейшее смягчение денежной политики. На пресс-конференции Пауэлл назвал решение ФРС «коррекцией политики в середине [экономического] цикла», дальнейшие действия будут зависеть от «меняющихся данных и меняющейся картины рисков». Рынки надеялись на более активную позицию управляющих. Через час после начала пресс-конференции индексы S&P 500 NASDAQ Composite снижались на 0,7%, хотя во время выступления Пауэлла падение доходило до 1,1%. Курс доллара к евро вырос на 0,7%, европейская валюта стоила $1,108.

ФРС, правда, пообещала «действовать, как нужно, чтобы поддержать» рост экономики. Заявление говорит о том, что она будет действовать по обстоятельствам, прокомментировал Питер Буквар, директор по инвестициям Bleakley Advisory Group (цитата по Financial Times): «Они дали рынкам то, что те ожидали, но не дают заранее обязательств относительно того, что собираются делать дальше».