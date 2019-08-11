Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4874 от 12.08.2019 под заголовком: Штраф в кредит

Налоговики выписали бизнесмену штраф в 128 млн рублей из-за кредита зарубежного банка

Валютные правила мешают возвращать деньги из офшоров

Этим летом власти сделали серьезный шаг в смягчении валютного законодательства – 2 августа президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий с 2020 г. список операций, которые разрешено проводить по зарубежным счетам. Но многие валютные проблемы бизнеса и людей этот закон не решает.

Нередко люди и компании даже не знают, что нарушают валютное законодательство, рассказывает директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова: они отчитываются о счетах перед Федеральной налоговой службой (ФНС), декларируют операции, и штраф (75–100% от суммы операции. – «Ведомости») для них становится полной неожиданностью. Так и случилось с Алексеем Ермаковым, который в 2017 г. взял кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на 170 млн руб. на покупку доли в местной компании. Деньги, согласно материалам дела, он получил на счет в этом же банке. Налоговая инспекция № 7 по Москве узнала об операции из предоставленных самим Ермаковым отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки. И в ответ оштрафовала его на 127,5 млн руб. – 75% от суммы операции: она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством, решили налоговики.

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