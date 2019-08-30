Аргентина допустила уже восьмой дефолт в истории
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Агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг Аргентины до «выборочный дефолт», после того как министерство финансов на этой неделе сообщило, что отложит выплату $7 млрд по номинированным в песо облигациям на срок до полугода. Срок погашения этих бумаг истекал в нынешнем году. Объявление S&P было сделано в четверг вечером после того, как сорвался аукцион по размещению краткосрочных облигаций: спрос инвесторов оказался слишком низким после того, как в стране разразился политический кризис.
В середине августа президент Маурисио Макри неожиданно с большим отрывом проиграл праймериз перонисту Альберто Фернандесу, союзнику бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер. После этого инвесторы стали бояться, что к власти вернутся популисты, курс песо упал к концу месяца на 23% (максимум среди валют развивающихся стран), сильно подешевели аргентинские бонды. Сами президентские выборы состоятся 27 октября.
«Оказавшись не в состоянии разместить краткосрочные бумаги среди частных инвесторов на рынке, правительство Аргентины 28 августа в одностороннем порядке продлило сроки погашения всех краткосрочных бумаг. По нашим критериям это означает дефолт», – говорится в заявлении S&P. Впрочем, в пятницу агентство установило долгосрочный суверенный рейтинг эмитента на уровне ССС-, с одной стороны, чуть повысив его, так как в силу уже вступили новые условия погашения бондов на $7 млрд, а с другой – установив на столь низком уровне из-за риска дефолта по другим обязательствам.
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