Аргентина хочет реструктурировать госдолг на $101 млрд

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Маурисио Макри (на фото) пытается восстановить финансовую стабильность за два месяца до президентских выборов Rafiq Maqbool / AP

Президент Аргентины Маурисио Макри в четверг призвал инвесторов к спокойствию и предложил провести переговоры с оппозицией, чтобы помочь стране избежать дефолта. Он выступил с телеобращением после того, как утром курс аргентинского песо и стоимость государственных облигаций рухнули из-за предложения правительства отсрочить платежи по долгам на $101 млрд, сообщает Financial Times. Курс песо опустился на 2,9%, после чего частично отыграл падение.

Цена 100-летних облигаций упала до 40,55% от номинала, бондов с погашением в 2021 г., – ниже 50% от номинала (их доходность достигла почти 60%).