ЦБ вернул ключевую ставку на «докрымский» уровень

ЦБ вернул ключевую ставку на уровень марта 2014 г., перед присоединением Крыма к России Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 7%. Такое снижение предсказывали большинство опрошенных Reuters аналитиков.

Продолжается замедление инфляции, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий, поясняет свое решение ЦБ. Целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на одном из ближайших заседаний совета директоров.

После предыдущего снижения ставки в июле регулятор не исключал, что еще раз ее снизит и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г. Интрига заключалась в том, насколько ясный сигнал даст ЦБ о перспективах дальнейшего снижения ставки, говорил «Ведомостям» директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Последний раз ключевую ставку в 7% ЦБ устанавливал в марте 2014 г. за несколько дней до присоединения Крыма к России. Тогда регулятор повысил ставки на 1,5 п.п. из-за высокого уровня волатильности на финансовых рынках. Уже в апреле 2014 г. ставка выросла до 7,5%, а в декабре ЦБ принял решение поднять ее на 6,5 п.п. — с 10,5% до 17%.

В пользу снижения ставки говорит сразу несколько факторов – дефляция в августе, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов роста экономики, перечисляли аналитики Citi. По данным Минэкономразвития, дефляция в августе составила 0,24%, в сентябре инфляция будет нулевой. Министерство прогнозирует, что дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. По итогам 2019 г. инфляция ожидается на уровне 3,6-3,8%, что ниже целевого уровня ЦБ в 4%.

При этом аналитики Citi предупреждают, что ЦБ может пойти на повышение ставок при неблагоприятном сценарии, когда из-за торговой войны курс рубля ослабеет сразу до 80 руб./$. В таком случае инфляционные ожидания вырастут, инфляция будет держаться на уровне 5% в течение 2020 г., а ставка может быть повышена до 8%.

Снижение ключевой ставки на 25 базисных пункта окажет малозаметное влияние на ставки по вкладам и кредитам, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, если снижение было более существенным, это подтолкнуло бы ставки рынка вниз.