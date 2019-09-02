Аналитики уверены в снижении ключевой ставки Центробанка

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки Евгений Разумный / Ведомости

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты. Консенсус-прогноз опрошенных Reuters аналитиков – снижение ставки до 7%, а затем пауза в изменении денежно-кредитной политики до I квартала 2020 г. Интрига в том, насколько ясный сигнал даст Центробанк о перспективах дальнейшего снижения ставки, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Снижение ставки допускал и сам регулятор в июле, когда также опустил ее на 25 б. п. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти уже в первой половине 2020 г., сообщил Центробанк по итогам заседания. Если ставка будет снижена до 7%, то окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки – 6–7%, указывает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Не исключено и более сильное снижение ставки – на 50 б. п. – в условиях августовской дефляции, указывают аналитики Альфа-банка. Но непредсказуемый фактор – курс рубля, ослабление которого почти на 5% в августе может заставить Центробанк по другому оценить ситуацию.

В пользу снижения ставки говорит сразу несколько факторов – дефляция в августе, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов роста экономики, перечисляют аналитики Citi. По данным Центробанка, за август инфляционные ожидания снизились с 9,4 до 9,1%. К 26 августа инфляция приблизилась к нижней границе прогноза Центробанка (4,2–4,7%) и составила 4,3% в годовом выражении. По прогнозу ING, по итогам августа годовая инфляция составит 4,4–4,5%, а в сентябре будет дефляция. Это совпадает с прогнозом Минэкономразвития, которое резко снизило прогноз инфляции на 2019 г. с 4,3 до 3,8%. В 2020 г. министерство ждет, что инфляция продолжит замедляться – до 3% (прошлый прогноз – 3,8%). Министр экономического развития Максим Орешкин такой прогноз объяснил торможением потребительского спроса в условиях замедления розничного кредитования в 2020 г. до 4% с 20% в 2019 г.

Из-за замедления экономики Центробанк снизит ставку на 25 б. п., согласен Шибанов. За первые полгода 2019 г. ВВП вырос лишь на 0,7%, а последние индикаторы указывают на дальнейшее замедление роста, говорит он, деловая активность не столь высока. А вот внешние факторы благоприятны, продолжает он: новые санкции, затронувшие первичный рынок гособлигаций, были достаточно быстро отыграны участниками рынка.

Сентябрьское снижение ставки будет последним в этом году, уверены экономисты Citi. А при неблагоприятном сценарии, когда из-за торговой войны (см. статью на стр. 05) курс рубля ослабеет сразу до 80 руб./$, Центробанк может пойти даже на повышение ставок, предупреждают они. В случае реализации такого прогноза инфляционные ожидания вырастут, инфляция будет держаться на уровне 5% в течение 2020 г., а ставка может быть повышена до 8%.

Вероятнее всего, после заседания в сентябре Центробанк возьмет паузу, согласен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, как минимум до последнего заседания в декабре 2019 г. До 6,75% ставка может быть снижена и до конца 2019 г., прогнозирует Тремасов.