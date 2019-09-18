Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: ЦКАД идет на новый срок

ЦКАД будет достраиваться уже при следующем президенте

Строительство второго участка начнется после 2025 года

К октябрю 2021 г. будущее автомобильное кольцо вокруг Москвы – Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) – должно сомкнуться: такие сроки установил премьер-министр Дмитрий Медведев. Но к ней должно быть пристроено еще и платное ответвление. Этот платный участок трассы начнется неподалеку от Троицка, пересечет, в частности, Киевское, Новорижское и Ленинградское шоссе и закончится у Большого бетонного кольца восточнее Клина.

Сроки строительства этого участка до сих пор не назывались. В официально опубликованных правительством документах по ЦКАД второй участок пока не упоминается. На сайте стройкомплекса Москвы говорилось, что строительство всех пяти участков кольцевой дороги может быть завершено в 2025 г., но эта информация не является официальной. Это произойдет еще позже, говорится в ответе представителя госкомпании «Автодор» на запрос «Ведомостей»: строительство второго пускового комплекса запланировано на 2025–2029 гг. По его словам, такой срок указан в плане проекта, утвержденном «Автодором» 31 мая. Такой план «поддерживается и обсуждается», подтверждает представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Проект будет рассмотрен, когда «Автодор» представит его обоснование в Минтранс, говорит представитель министерства. Окончательное решение будет принимать правительство.

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Комментарии
Dionis^
05:33 19.09.2019
Таки я не понял, ЦКАД вокруг Москвы или вокруг России?)) Одну несчастную дорогу построить не могут, импотенты...
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