Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

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Крымскому мосту нужна новая стройка Лев Федосеев / ТАСС

Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Росавтодору, два участника совещаний и два человека, близких к «Автодору». Представитель Минтранса подтвердил эту информацию.

Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная – А-289 протяженностью 150 км – идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и поселок Темрюк. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет (около 36 000 автомобилей в сутки), и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин. Летом движение почти останавливается из-за пробок. «Крымский мост построили, а доехать до него невозможно», – цитирует одного из водителей сайт «Живая Кубань». Пробки возникают почти по всему маршруту, особенно в районе городов, а объекты дорожного сервиса (заправки и туалеты) – большая редкость на трассах.

Новая дорога должна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, рассказывают собеседники «Ведомостей». Ближе к Крымску, замечает человек, близкий к «Автодору». Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 г., рассказывает он.