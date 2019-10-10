Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Парижское несогласие

Бизнес и чиновники не могут договориться о выбросах парниковых газов

Нужный для выполнения Парижского соглашения законопроект хотят обсудить сразу с двумя вице-премьерами

Законопроект, который должен приблизить Россию к выполнению Парижских соглашений, вызвал критику бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) инициировал даже совещание в правительстве, чтобы убедить принять законопроект в варианте, устраивающем бизнес, рассказал «Ведомостям» сотрудник РСПП.

На следующей неделе в правительстве действительно запланировано обсуждение законопроекта Минэкономразвития о регулировании парниковых газов на совещании у профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева, рассказал «Ведомостям» один из возможных участников совещания и подтвердил федеральный чиновник. В планах такое совещание есть, подтвердили представители Козака и Минэкономразвития. Представитель секретариата Гордеева не комментирует повестку, его коллега из РСПП не ответил на запрос «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике