Бизнес и чиновники не могут договориться о выбросах парниковых газов
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Законопроект, который должен приблизить Россию к выполнению Парижских соглашений, вызвал критику бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) инициировал даже совещание в правительстве, чтобы убедить принять законопроект в варианте, устраивающем бизнес, рассказал «Ведомостям» сотрудник РСПП.
На следующей неделе в правительстве действительно запланировано обсуждение законопроекта Минэкономразвития о регулировании парниковых газов на совещании у профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева, рассказал «Ведомостям» один из возможных участников совещания и подтвердил федеральный чиновник. В планах такое совещание есть, подтвердили представители Козака и Минэкономразвития. Представитель секретариата Гордеева не комментирует повестку, его коллега из РСПП не ответил на запрос «Ведомостей».
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