Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Борьба за малые закупки

Электронные площадки для госзаказа выступили против агрегатора «Березка»

Структуре «Ростеха» может достаться право на проведение всех малых госзакупок

Операторы трех из восьми электронных площадок для проведения госзакупок – «Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер» и «ТЭК-торг» – обратились в Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральное казначейство, Счетную палату и профильный комитет Госдумы с просьбой не передавать все малые закупки агрегатору «Березка», которым управляет структура «Ростеха» – «РТ – проектные технологии» (РТПТ). «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили сотрудники площадок, знакомые с содержанием письма. Представитель Федерального казначейства подтвердил получение письма.

Небольшие закупки – до 300 000 руб. для государства, 600 000 руб. для специальных заказчиков (например, театров, библиотек и проч.) и 1 млн руб. при закупках лекарств – можно проводить у единственного поставщика. С ноября 2019 г. федеральные министерства и ведомства должны проводить такие закупки через торговый агрегатор «Березка», распорядилось правительство и назначило РТПТ оператором «Березки». Все остальные могут закупать такие товары и услуги в электронных магазинах, на площадках госзаказа или просто в магазинах.

«Березка» – не электронная торговая площадка, она не предназначена для конкурентного отбора поставщиков, это в первую очередь информационная система с данными о стоимости товаров и услуг, сообщил представитель РТПТ. С помощью ресурса покупатель может определить их цену, но купить там, где дешевле, объясняет он.

Но площадки опасаются, что власти собираются обязать проводить все маленькие закупки через «Березку». Готовятся поправки о переводе малых закупок в электронный вид, чтобы сделать их более конкурентными, пояснил «Ведомостям» гендиректор площадки «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. Это правильная идея, считает он.

Но нельзя допустить монополизации рынка, призывают организаторы госзаказа. Закупки малого объема – часть госзакупок и логично проводить их на восьми отобранных площадках госзаказа, предлагает Сытин. Его поддерживает и гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков (свой комментарий он передал через представителя). В некоторых регионах действуют собственные платформы, добавляет он. Все это нужно учесть при подготовке документов и дать заказчикам право выбора, уверен Лишенков.

Участники госзаказа на площадках контролируются «независимым регистратором», напоминает гендиректор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев (его слова передал представитель). А конкуренция между площадками способствует улучшению сервисов электронных магазинов, считает он.

«Мы поддерживаем позицию авторов письма», – сказал «Ведомостям» гендиректор еще одной площадки госзаказа – Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степаненко. Гендиректор площадки госзаказа «НЭП-фабрикант» Сергей Габестро также против передачи всех малых закупок «Березке»: если делать монополиста, то «Яндекс.Маркет» – просто обязать всех покупать там, это будет гораздо удобнее. Представитель РТПТ не комментирует возможное расширение полномочий «Березки».

В 2018 г. закупки в электронных магазинах составили 800 млрд руб., указывают авторы письма, тогда как оборот «Березки» в 40 раз меньше. В реестре закупок агрегатора – 200 000 контрактов на сумму 10 млрд руб., но в «Березке» контрактов заключено только на 1,3 млрд руб., зато информация об этих закупках стала доступна, говорит представитель РТПТ.

Площадки, как правило, берут комиссию с победителей торгов. У «ТЭК-торга» это 0,9% суммы контракта. У РАДа – 2%. Если «Березка» станет монополистом, есть риск повышения комиссии, опасается Габестро. Поставщики заложат эти расходы в цены и эффективность бюджетных расходов упадет, предупреждает он.

ФАС также против монополизации рынка, говорит заместитель руководителя службы Михаил Евраев: «Позиция аккредитованных площадок нам понятна». Но нужно учесть ранее принятое решение правительства об эксперименте с «Березкой» и найти компромисс, осторожен он. Необходимо, чтобы электронные магазины работали по закону о госзакупках, и предусмотреть создание единой базы предложений товаров и спроса на них со стороны заказчиков, объясняет Евраев. Кроме того, предприниматели не должны проходить повторную регистрацию для работы в таких магазинах. ФАС уже подготовила нормативный акт о работе таких электронных магазинов и онлайн-контроле за ними, рассказывает Евраев.

Представители Минфина и Счетной палаты не ответили на запросы «Ведомостей».

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