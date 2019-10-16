Электронные площадки для госзаказа выступили против агрегатора «Березка»

Евгений Разумный / Ведомости

Операторы трех из восьми электронных площадок для проведения госзакупок – «Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер» и «ТЭК-торг» – обратились в Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральное казначейство, Счетную палату и профильный комитет Госдумы с просьбой не передавать все малые закупки агрегатору «Березка», которым управляет структура «Ростеха» – «РТ – проектные технологии» (РТПТ). «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили сотрудники площадок, знакомые с содержанием письма. Представитель Федерального казначейства подтвердил получение письма.

Небольшие закупки – до 300 000 руб. для государства, 600 000 руб. для специальных заказчиков (например, театров, библиотек и проч.) и 1 млн руб. при закупках лекарств – можно проводить у единственного поставщика. С ноября 2019 г. федеральные министерства и ведомства должны проводить такие закупки через торговый агрегатор «Березка», распорядилось правительство и назначило РТПТ оператором «Березки». Все остальные могут закупать такие товары и услуги в электронных магазинах, на площадках госзаказа или просто в магазинах.

«Березка» – не электронная торговая площадка, она не предназначена для конкурентного отбора поставщиков, это в первую очередь информационная система с данными о стоимости товаров и услуг, сообщил представитель РТПТ. С помощью ресурса покупатель может определить их цену, но купить там, где дешевле, объясняет он.

Но площадки опасаются, что власти собираются обязать проводить все маленькие закупки через «Березку». Готовятся поправки о переводе малых закупок в электронный вид, чтобы сделать их более конкурентными, пояснил «Ведомостям» гендиректор площадки «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. Это правильная идея, считает он.

Но нельзя допустить монополизации рынка, призывают организаторы госзаказа. Закупки малого объема – часть госзакупок и логично проводить их на восьми отобранных площадках госзаказа, предлагает Сытин. Его поддерживает и гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков (свой комментарий он передал через представителя). В некоторых регионах действуют собственные платформы, добавляет он. Все это нужно учесть при подготовке документов и дать заказчикам право выбора, уверен Лишенков.

Участники госзаказа на площадках контролируются «независимым регистратором», напоминает гендиректор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев (его слова передал представитель). А конкуренция между площадками способствует улучшению сервисов электронных магазинов, считает он.

«Мы поддерживаем позицию авторов письма», – сказал «Ведомостям» гендиректор еще одной площадки госзаказа – Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степаненко. Гендиректор площадки госзаказа «НЭП-фабрикант» Сергей Габестро также против передачи всех малых закупок «Березке»: если делать монополиста, то «Яндекс.Маркет» – просто обязать всех покупать там, это будет гораздо удобнее. Представитель РТПТ не комментирует возможное расширение полномочий «Березки».

В 2018 г. закупки в электронных магазинах составили 800 млрд руб., указывают авторы письма, тогда как оборот «Березки» в 40 раз меньше. В реестре закупок агрегатора – 200 000 контрактов на сумму 10 млрд руб., но в «Березке» контрактов заключено только на 1,3 млрд руб., зато информация об этих закупках стала доступна, говорит представитель РТПТ.

Площадки, как правило, берут комиссию с победителей торгов. У «ТЭК-торга» это 0,9% суммы контракта. У РАДа – 2%. Если «Березка» станет монополистом, есть риск повышения комиссии, опасается Габестро. Поставщики заложат эти расходы в цены и эффективность бюджетных расходов упадет, предупреждает он.

ФАС также против монополизации рынка, говорит заместитель руководителя службы Михаил Евраев: «Позиция аккредитованных площадок нам понятна». Но нужно учесть ранее принятое решение правительства об эксперименте с «Березкой» и найти компромисс, осторожен он. Необходимо, чтобы электронные магазины работали по закону о госзакупках, и предусмотреть создание единой базы предложений товаров и спроса на них со стороны заказчиков, объясняет Евраев. Кроме того, предприниматели не должны проходить повторную регистрацию для работы в таких магазинах. ФАС уже подготовила нормативный акт о работе таких электронных магазинов и онлайн-контроле за ними, рассказывает Евраев.

Представители Минфина и Счетной палаты не ответили на запросы «Ведомостей».