Оператор «Платона» и «Ростелеком» поборются за концессию стоимостью более 100 млрд рублей
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Концессионное соглашение о создании на федеральных трассах системы автоматического весогабаритного контроля будет заключено на основании конкурса. Подготовить и внести в правительство такой акт распорядился курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подписанного им 10 сентября. Представитель Акимова подтвердил факт поручения, отказавшись от других комментариев.
С помощью этой системы власти хотят бороться с разрушением дорог: если весы зафиксируют перегруз фуры, перевозчику будет выписан штраф до 500 000 руб. Первоначально на этот проект был лишь один претендент – оператор системы сбора платы за проезд с тяжелых фур «Платон». РТИТС, основные владельцы которой «РТ-инвест» и сын Аркадия Ротенберга Игорь (50 и 23,5% соответственно), дважды предлагала заняться проектом. Первый раз она подала частную концессионную инициативу в 2017 г., но из-за надвигающихся выборов президента решила ее отозвать, рассказывали участники совещаний и чиновники. Второй раз – в декабре прошлого года. Минтранс тогда сообщил, что создание системы на базе «Платона» поможет сэкономить «более 20% капитальных затрат и исключает дублирование строительства четверти необходимых рамок».
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