ФРС США может столкнуться с проблемами при поддержке рынка репо
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Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США начала операции по скупке краткосрочных госбумаг, чтобы преодолеть кризис ликвидности на рынке однодневного залогового репо. Как центробанк сообщил в пятницу, в первый месяц он купит казначейские векселя со сроком погашения менее 12 месяцев примерно на $60 млрд. Скупка будет идти по II квартал 2020 г. включительно, хотя сумма месячных покупок не обязательно будет такой большой.
Однако ФРС может столкнуться с нежеланием фондов денежного рынка продавать эти бумаги, пишет Financial Times (FT). Они являются одними из крупнейших держателей казначейских векселей – на $550 млрд, по данным Investment Company Institute (весь рынок этих бумаг – $2,3 трлн). «Мы задаемся вопросом, где они [ФРС] найдут столько векселей. Крупные массовые покупки краткосрочных бумаг окажут давление на доходности», – сказал Джон Тобин, глобальный директор по управлению ликвидностью в JPMorgan Asset Management, фонды денежного рынка которого держат казначейские векселя на $70 млрд (все активы – $545 млрд).
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