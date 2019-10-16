Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Векселя в дефиците

ФРС США может столкнуться с проблемами при поддержке рынка репо

Крупные держатели казначейских векселей не горят желанием их продавать

Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США начала операции по скупке краткосрочных госбумаг, чтобы преодолеть кризис ликвидности на рынке однодневного залогового репо. Как центробанк сообщил в пятницу, в первый месяц он купит казначейские векселя со сроком погашения менее 12 месяцев примерно на $60 млрд. Скупка будет идти по II квартал 2020 г. включительно, хотя сумма месячных покупок не обязательно будет такой большой.

Однако ФРС может столкнуться с нежеланием фондов денежного рынка продавать эти бумаги, пишет Financial Times (FT). Они являются одними из крупнейших держателей казначейских векселей – на $550 млрд, по данным Investment Company Institute (весь рынок этих бумаг – $2,3 трлн). «Мы задаемся вопросом, где они [ФРС] найдут столько векселей. Крупные массовые покупки краткосрочных бумаг окажут давление на доходности», – сказал Джон Тобин, глобальный директор по управлению ликвидностью в JPMorgan Asset Management, фонды денежного рынка которого держат казначейские векселя на $70 млрд (все активы – $545 млрд).

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