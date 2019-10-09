Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Федеральный резервный покупатель

ФРС США снова начнет скупать активы

Но на этот раз не для стимулирования экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. В сентябре американский рынок однодневных репо пережил мини-кризис, ставки на нем взлетали до 10% из-за нехватки ликвидности. Причиной стало сокращение резервов банков, размещенных на счетах в ФРС, вследствие сокращения баланса самого центробанка.

Восстановить стабильность именно в этой части финансового рынка и намерена ФРС за счет скупки краткосрочных бумаг.

ФРС в августе прекратила сокращать собственный баланс, когда бумаги, по которым наступал срок погашения, не заменялись новыми. Это было сделано в рамках мер по страховке от замедления экономики и инфляции, которые включали также два снижения процентной ставки – по 0,25 процентного пункта в июле и сентябре. Однако управляющие не говорили о планах увеличить баланс. Тем временем та часть баланса, которая приходится на депозиты коммерческих банков в ФРС или резервы, продолжала сокращаться.

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andreyyurow
13:39 09.10.2019
Дело - инфляция
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