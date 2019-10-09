ФРС США снова начнет скупать активы

Но на этот раз не для стимулирования экономики

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Thomas Peipert / AP Photo

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. В сентябре американский рынок однодневных репо пережил мини-кризис, ставки на нем взлетали до 10% из-за нехватки ликвидности. Причиной стало сокращение резервов банков, размещенных на счетах в ФРС, вследствие сокращения баланса самого центробанка.

Восстановить стабильность именно в этой части финансового рынка и намерена ФРС за счет скупки краткосрочных бумаг.

ФРС в августе прекратила сокращать собственный баланс, когда бумаги, по которым наступал срок погашения, не заменялись новыми. Это было сделано в рамках мер по страховке от замедления экономики и инфляции, которые включали также два снижения процентной ставки – по 0,25 процентного пункта в июле и сентябре. Однако управляющие не говорили о планах увеличить баланс. Тем временем та часть баланса, которая приходится на депозиты коммерческих банков в ФРС или резервы, продолжала сокращаться.