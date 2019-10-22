Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Декларация прав ФСБ

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Первый случай их использования в уголовном деле может оказаться не последним

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой. Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Адвокаты Израйлита безуспешно пытались оспорить в судах законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. 10 октября они потерпели поражение и в Верховном суде – судья Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию. Копию постановления Верховного суда «Ведомостям» предоставила сторона защиты бизнесмена.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике