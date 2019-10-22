Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Первый случай их использования в уголовном деле может оказаться не последним

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Позиция ФСБ (на фото директор службы Александр Бортников) оказалась сильнее обещаний президента Владимира Путина Петр Ковалев / ТАСС

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой. Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Адвокаты Израйлита безуспешно пытались оспорить в судах законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. 10 октября они потерпели поражение и в Верховном суде – судья Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию. Копию постановления Верховного суда «Ведомостям» предоставила сторона защиты бизнесмена.