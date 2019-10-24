Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала

Евгений Разумный / Ведомости

Решение Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъять специальную декларацию при расследовании дела Валерия Израйлита не противоречит условиям амнистии капитала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Есть решение, заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии, с модальностями этой амнистии. А комментировать это решение я не хочу», – сказал он.

Израйлит – совладелец компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области. Его обвинили в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных в результате преступления, и особо крупном мошенничестве.

В середине сентября стало известно, что одним из доказательств стороны обвинения стала спецдекларация бизнесмена о зарубежных счетах, которую он подал, решив воспользоваться объявленной Владимиром Путиным амнистией капитала. Этот документ ФСБ изъяла из центрального аппарата Федеральной налоговой службы. Адвокаты Израйлита настаивают, что использование декларации как доказательства незаконно и противоречит смыслу амнистии. Однако cначала Дзержинский районный суд Петербурга решил, что поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, использование декларации законно. А затем судья Верховного суда Александр Ботин отказался передать в кассационную инстанцию жалобу адвокатов Израйлита на изъятие его декларации.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пока нельзя говорить, что Верховный суд России признал право правоохранительных органов изымать декларации об амнистии капитала и включать их в уголовные дела. «Мы имеем лишь отказ отдельно взятого судьи в передаче дела на коллегию, это нельзя приравнивать к решению Верховного суда», – полагает Титов. Постановление судьи Ботина он назвал небезупречным и напомнил, что по закону подобные декларации не могут использоваться в качестве доказательств в делах.

Даже формально процессуальное решение отразится на дальнейшей судебной практике, уверен руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: судьи следят за подобными отказами и будут расценивать это как сигнал и ориентир для собственных действий. Однако постановление судьи Верховного суда, в котором он отказывается передать жалобу в кассацию, действительно не означает, что Верховный суд рассмотрел само дело и высказал по нему свою правовую позицию, поясняет Зарипов. Постановление судьи по конкретной жалобе – это процессуальный документ, в котором не рассматривается существо уголовного дела, а лишь признается отсутствие оснований для кассационного пересмотра.

Дальше адвокаты могут обратиться к председателю Верховного суда или его заместителю с просьбой о передаче жалобы в кассацию, продолжает Зарипов. Если один из них своей волей передаст дело на пересмотр, но определение кассационной коллегии не устроит защиту, на это определение можно подать надзорную жалобу в президиум суда, говорит он. Решение о передаче в надзор также принимается одним судьей, отказ может преодолеть только председатель Верховного суда или его заместители. На практике такие передачи носят исключительный характер, поскольку полностью зависят от усмотрения руководства суда, заключает Зарипов.