Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Таяние бюджета в Арктике

Власти готовы нарушить бюджетное правило ради Арктики

Деньги могут пойти на субсидии и налоговые льготы нефтегазовым компаниям

В четверг чиновники договорились, как развивать Арктику, пообещав бизнесу беспрецедентные льготы для добычи нефти и газа. Законопроект о поддержке освоения региона был согласован в четверг на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. Были в целом определены меры поддержки проектов в арктической зоне, подтверждает представитель Минфина.

Где взять деньги в бюджете, чиновникам еще предстоит договориться. Обсуждаются разные варианты использования нефтегазовых сверхдоходов, которые бюджет получает при цене нефти Urals выше $40 (ежегодно она индексируется) и откладывает в фонде национального благосостояния (ФНБ). Один из них – не зачислять в ФНБ сверхдоходы от одного крупного месторождения, говорят два федеральных чиновника, не называя его. Может быть использована половина сверхдоходов от этого месторождения, отмечает знакомый участника совещания. Еще один федеральный чиновник знает о более радикальном способе найти деньги – повысить цену отсечения бюджетного правила. Цена отсечения меняться не будет, утверждает высокопоставленный чиновник.

Оба варианта – прямое нарушение правила и означают фактическое повышение цены отсечения, говорит один из чиновников. Это шаг назад и увеличение зависимости экономики от нефтяного рынка, риски для макроэкономики вырастут, сетует другой чиновник. До сих пор российские власти, например премьер Дмитрий Медведев, называли макроэкономическую стабильность среди ключевых своих достижений.

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