Минфин предлагает сократить траты чиновников

Андрей Гордеев / Ведомости

Чиновники не должны покупать для работы компьютеры дороже 75 000 руб. (с учетом стоимости операционной системы, приложений и антивируса), предлагает Минфин в проекте поправок в постановление правительства (опубликован на regulation.gov.ru). Такие же ограничения могут быть введены для планшетов и ноутбуков.

Минфин также предлагает лишить персональных автомобилей заместителей руководителей структурных подразделений, а также снизить их максимальную стоимость с 2,5 млн до 1,5 млн руб.

Правительство пытается ограничить расходы на покупки чиновников для их работы – так называемое нормирование – с 2014 г. Уже с 2016 г. чиновники не могут покупать автомобили дороже 2,5 млн руб. и мощнее 200 л. с. Мебель из натуральной кожи положена только министрам и их заместителям. Ограничены расходы на смартфоны чиновников – 15 000 руб.

Впрочем, чиновники уже научились обходить запрет на покупку дорогих автомобилей, арендуя их. Многие стараются их просто не менять и ездить на старых, но дорогих BMW, хотя у них уже очень большой пробег, говорит бывший федеральный чиновник. Но и до ограничений особенно никто и не шиковал – предметы роскоши появляются у чиновников не из бюджетных денег и не через открытые закупки, отмечает он.

Компьютеры иногда тоже берут в аренду. После переезда в «Сити» Минэкономразвития полностью отказалось от закупки необходимой техники, рассказывал министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС. Так, министерство покупает услугу, а не сам товар, например наличие компьютера на рабочем месте, или оплачивает количество распечатанных копий, но не закупает принтеры, объяснял он.

Вводить новые ограничения «бессмысленно и вредно», категоричен гендиректор Mobile Inform Group (производитель смартфонов и планшетов) Константин Манцветов. Минфин не знает, чем отличаются устройства с разной стоимостью: более дорогой смартфон может дольше работать, и купить его выгоднее, а планшеты со спецфункциями, которые нужны, например, для выездных работ чиновников, могут стоить около 200 000 руб., объясняет он. «За надежность нужно платить», – заключает Манцветов.

Компьютеры ограничивать незачем, убежден бывший чиновник: мало кто злоупотребляет именно в этом. Гораздо чаще компьютеры не тянут и ломаются, признает он: «У нас полгода закупали Macbook, необходимый для сотрудника, и все это время он просто носил свой».

За 75 000 руб., в принципе, можно приобрести неплохой стационарный компьютер с программным обеспечением, но понизить требования к экрану, производительности, не согласен гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. В ограничение попадает огромное количество полнофункциональных устройств, подтверждает представитель «Марвел-дистрибуции», даже смартфоны до 15 000 руб. со всеми основными характеристиками предлагают многие ключевые игроки рынка.

Предполагается, что сами заказчики должны максимизировать пользу товара из-за ограниченной цены, это может повысить эффективность расходов, поддерживает идею партнер компании «Ценовые и контрактные решения» Евгений Вдовин. Но если заказчик сам заинтересован в том, чтобы купить лучшую модель, а максимальная цена зафиксирована, нет необходимости в торгах, замечает он.

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».