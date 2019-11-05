Торговые конфликты наносят урон странам-экспортерам

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США и Китай всерьез обсуждают отмену некоторых пошлин при подписании предварительного торгового соглашения Mark Schiefelbein / AP Photo

Торговые войны, прежде всего между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, создают неопределенность для бизнеса. Это негативно отражается на инвестициях и росте мировой экономики, что все сильнее чувствуют на себе экспортеры из многих стран. Правда, забрезжила надежда на улучшение ситуации: Вашингтон и Пекин близки к тому, чтобы заключить предварительное торговое соглашение и отменить некоторые из ранее введенных пошлин.

Мировая торговля в августе сократилась на 1,2% в годовом выражении, по данным CPB World Trade Monitor. Торговый оборот снижается уже третий месяц подряд, это худший результат со времен мирового финансового кризиса. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в этом году с 3,3% до 3%, самого низкого уровня за последние 10 лет, объяснив это в том числе неблагоприятной ситуацией в торговле. Кроме американо-китайского конфликта неопределенной остается ситуация с выходом Великобритании из ЕС и последующими торговыми отношениями между ними.