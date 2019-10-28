Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Китай ждет денег из США

Китай надеется на иностранных инвесторов, в том числе из США

Угроза замедления экономики слишком велика

В Китае в понедельник началось четырехдневное пленарное заседание руководителей Коммунистической партии КНР. На нем они будут обсуждать новый план развития экономики на следующую пятилетку (2021–2025 гг.), пишет WSJ со ссылкой на китайских чиновников. Он должен сменить предыдущую стратегию «Сделано в Китае 2025», которая подвергалась критике президента США Дональда Трампа из-за активного использования субсидий и практики принудительной передачи технологий западных компаний их местным партнерам. Китай собирается сделать свой рынок более открытым, в частности отказавшись от целей по доле, которую должны занимать китайские компании в различных отраслях.

Торговая война с США не проходит для Китая бесследно. В III квартале рост ВВП составил 6%, что является худшим результатом с начала 1990-х гг. Чтобы поддержать экономику, китайские чиновники в последние недели стали активнее привлекать иностранных инвесторов. Например, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в октябре провел круглый стол с менеджерами BMW, Airbus и других западных компаний. Недавно он посетил местный завод Samsung по производству полупроводников и пообещал, что Пекин будет одинаково относиться к иностранным и китайским компаниям.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике