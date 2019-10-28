Китай надеется на иностранных инвесторов, в том числе из США

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Paul Yeung / Bloomberg via Getty Images

В Китае в понедельник началось четырехдневное пленарное заседание руководителей Коммунистической партии КНР. На нем они будут обсуждать новый план развития экономики на следующую пятилетку (2021–2025 гг.), пишет WSJ со ссылкой на китайских чиновников. Он должен сменить предыдущую стратегию «Сделано в Китае 2025», которая подвергалась критике президента США Дональда Трампа из-за активного использования субсидий и практики принудительной передачи технологий западных компаний их местным партнерам. Китай собирается сделать свой рынок более открытым, в частности отказавшись от целей по доле, которую должны занимать китайские компании в различных отраслях.

Торговая война с США не проходит для Китая бесследно. В III квартале рост ВВП составил 6%, что является худшим результатом с начала 1990-х гг. Чтобы поддержать экономику, китайские чиновники в последние недели стали активнее привлекать иностранных инвесторов. Например, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в октябре провел круглый стол с менеджерами BMW, Airbus и других западных компаний. Недавно он посетил местный завод Samsung по производству полупроводников и пообещал, что Пекин будет одинаково относиться к иностранным и китайским компаниям.