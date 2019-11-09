Пессимизм в экономике и на рынках начал отступать

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в пятницу до 1,942%, максимума с конца июля. Между тем в начале сентября она опускалась ниже 1,5%. Также выросли доходности бондов многих европейских стран, включая Германию, а у 10-летних гособлигаций Франции и Бельгии они стали положительными впервые с середины июля. Кроме того, доходности бондов Ирландии, Испании и Португалии в последние недели тоже вернулись на положительную территорию. Таким образом, совокупная стоимость облигаций с отрицательной доходностью в мире сократилась примерно до $12,5 трлн по сравнению с $17 трлн на пике в августе, по данным Deutsche Bank.