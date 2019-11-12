Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита

Защита Израйлита несколько раз оспаривала в суде использование спецдекларации в качестве доказательства против предпринимателя. Дзержинский районный суд Петербурга посчитал использование спецдекларации законным, поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется. Точку в вопросе использования спецдекларации должен был поставить Верховный суд. Старший юрист «Щекин и партнеры» Айгуль Абдрашитова отмечала в беседе с «Ведомостями», что разъяснения президиума Верховного суда будут иметь значение для правоприменительной практики нижестоящих судов при рассмотрении уголовных дел против бизнесменов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что использование спецдекларации как доказательства идет вразрез с буквой закона.