Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская. Израйлит обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области.
По словам Бурковской, суд поддержал позицию прокуратуры, которая не видела оснований для удовлетворения требований защиты, настаивающей на изъятии декларации из дела. Судья при оглашении решения отметил, что сторона обвинения пообещала не использовать спецдекларацию в качестве доказательства. Спецдекларация осталась в списке доказательств, поскольку суд не нашел оснований, чтобы исключить ее из материалов дела.
В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что подобные декларации не могут использоваться стороной обвинения без согласия предпринимателей, которые их подали. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются не только на налоговые преступления, но и «на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом». Коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности и нормами амнистии капитала должна решаться в пользу последней.
Обвинение полагает, что преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила средства за границу. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд руб. В 2016 г. Израйлит подал декларацию в рамках закона об амнистии капитала. Эту декларацию сотрудники ФСБ изъяли по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы и сделали доказательством в процессе против Израйлита.
Защита Израйлита несколько раз оспаривала в суде использование спецдекларации в качестве доказательства против предпринимателя. Дзержинский районный суд Петербурга посчитал использование спецдекларации законным, поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется. Точку в вопросе использования спецдекларации должен был поставить Верховный суд. Старший юрист «Щекин и партнеры» Айгуль Абдрашитова отмечала в беседе с «Ведомостями», что разъяснения президиума Верховного суда будут иметь значение для правоприменительной практики нижестоящих судов при рассмотрении уголовных дел против бизнесменов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что использование спецдекларации как доказательства идет вразрез с буквой закона.