Расходы федерального бюджета вырастут в этом году почти на 200 млрд рублей

Деньги нужны, чтобы ВЭБ.РФ мог расплатиться с внешними кредиторами, объяснил Силуанов. Из-за санкций ВЭБ.РФ не может рефинансировать внешний долг, госкорпорация ежегодно получает субсидии из бюджета в капитал, в том числе на компенсацию части затрат на выплату кредитов. В заключении на проект поправок в бюджет комитет Госдумы по бюджету и налогам объяснил увеличение имущественного взноса также необходимостью поддерживать коэффициент достаточности капитала ВЭБа (не должен опускаться ниже 10%) из-за перехода к оценке активов и пассивов по МСФО. Без взноса коэффициент опустится до минимально допустимого уровня, и запаса капитала будет недостаточно для формирования кредитного портфеля новых проектов.