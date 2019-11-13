Расходы федерального бюджета вырастут в этом году почти на 200 млрд рублей
В 2019 г. федеральный бюджет недополучит 204 млрд руб. (всего доходы составят почти 20 трлн руб.), сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где в первом чтении были одобрены поправки в бюджет на 2019–2021 гг.
Сокращение связано с уменьшением нефтегазовых доходов – на 398,5 млрд руб. При этом ненефтегазовые доходы вырастут на 193,8 млрд руб., отметил Силуанов, – в основном за счет роста доходов от налога на прибыль, а также от размещенных временно свободных остатков на счетах бюджета. В связи с этим вырастут и расходы – на 195,8 млрд до 18,5 трлн руб., сказал Силуанов.
Часть дополнительных расходов пойдет на докапитализацию ВЭБ.РФ – на 161 млрд руб. (сейчас по закону о бюджете госкорпорация должна получить только около 100 млрд руб.). Эти деньги ВЭБ все равно должен был получить, но в 2020–2021 гг. Поменять график выделения бюджетных средств ВЭБу решило правительство, говорил ранее председатель госкорпорации Игорь Шувалов.
Деньги нужны, чтобы ВЭБ.РФ мог расплатиться с внешними кредиторами, объяснил Силуанов. Из-за санкций ВЭБ.РФ не может рефинансировать внешний долг, госкорпорация ежегодно получает субсидии из бюджета в капитал, в том числе на компенсацию части затрат на выплату кредитов. В заключении на проект поправок в бюджет комитет Госдумы по бюджету и налогам объяснил увеличение имущественного взноса также необходимостью поддерживать коэффициент достаточности капитала ВЭБа (не должен опускаться ниже 10%) из-за перехода к оценке активов и пассивов по МСФО. Без взноса коэффициент опустится до минимально допустимого уровня, и запаса капитала будет недостаточно для формирования кредитного портфеля новых проектов.
Также увеличится финансирование отдельных госпрограмм. Это произойдет, несмотря на то что исполнение бюджета в 2019 г. стало наихудшим за девять лет. В 2019 г. непотраченные расходы могут достигнуть 1 трлн руб., указывала зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. А позже оценку подтвердил замминистра финансов Владимир Колычев. Из года в год бюджет недорасходует около 600–700 млрд руб., «200–300 млрд руб. – это отклонение еще вверх от этого уровня», объяснил он.
В одобренных поправках власти предлагают увеличить расходы на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений – на 40%. При этом пока власти израсходовали меньше половины денег, заложенных на эту госпрограмму в 2019 г. А расходы на развитие авиационной промышленности могут вырасти на 4,6 млрд руб. при расходовании уже выделенных на это денег лишь на 40%.
Зато расходы на отдельные нацпроекты, напротив, снизятся. Например, финансирование нацпроекта, который пока реализуется медленнее всего – «Цифровая экономика», – на 7,8 млрд руб., комплексного плана развития инфраструктуры – на 5,8 млрд руб., а «Демографии» – на 204,7 млрд руб. Как снижение расходов повлияет на цели, показатели и сроки выполнения нацпроектов, правительство не указывает, пишут члены комитета в заключении на проект поправок.