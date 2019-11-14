Бизнес предложил ЦБ контролировать публикацию нефинансовой отчетности

В 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития публичной нефинансовой отчетности в России, а Минэкономразвития разработало такой законопроект. В сентябре его доработанная версия была внесена в правительство. По законопроекту компании должны раскрывать необходимый минимум нефинансовой информации – например, долю работников с высоким коррупционным риском, как часто компанию или ее «дочек» привлекали к ответственности за коррупцию, сколько предприятие тратит на обучение сотрудников, как сильно загрязняет окружающую среду и др. (всего 36 показателей). Мера может коснуться крупного бизнеса с выручкой или активами свыше 10 млрд руб., публичных и госкомпаний, а также унитарных предприятий.