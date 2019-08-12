Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

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Чиновники намерены подтянуть ответственность бизнеса до мировых стандартов Наташа Шарапова / Ведомости

Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник. «Ведомости» ознакомились с тезисами, подготовленными академией, подлинность подтвердил ее представитель. Его коллега из Минэкономразвития не ответил на запрос.

Ответственный бизнес наряду с извлечением прибыли заботится об окружающей среде и правах трудящихся, платит налоги и не занимается коррупцией, объясняет федеральный чиновник. Но не все российские компании понимают, на что ориентироваться, если они решили стать ответственными, говорит руководитель разработки программы для Минэкономразвития, старший научный сотрудник ВАВТ Антонина Левашенко. Готовый план с пошаговой инструкцией по внедрению стандартов должен им помочь, рассчитывает она.