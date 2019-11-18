Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что президент Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутии. «На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами», – написал Николаев в Facebook, опубликовав скан резолюции Путина.
«Ситуация созрела для реализации», – поставил Путин резолюцию на письме Николаева от 8 ноября. Глава Якутии в письме попросил президента предусмотреть в бюджете средства на строительство моста. В свою очередь Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву внести предложения по реализации проекта.
Ранее 18 ноября об одобрении проекта Путиным сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В распоряжении газеты также оказалось письмо Николаева. Как отмечает издание, проект предполагает строительство 3,1 км моста и 10,9 км подходов к нему. Согласно предварительной оценке, стоимость строительства моста составит 63,7 млрд руб., из которых 9,5 млрд – расходы инвестора. Основная часть суммы – капитальный грант на 54,2 млрд руб., из них 47,8 млрд руб. – из федерального бюджета, 6,4 млрд руб. – из регионального. С учетом НДС стоимость проекта оценивается в 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС понесут инвесторы, чьи совокупные инвестиции в итоге составят 28,6 млрд руб., сообщила газета.
В случае выделения гранта окончание строительства моста произойдет в 2025 г. Как пишет Николаев, ввод моста в эксплуатацию обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 г. до 70% в 2025 г., а ВРП Якутии увеличится на 2,5–3%, ежегодные затраты на северный завоз будут снижены на 4,1 млрд руб.
Якутск – единственный из крупнейших российских городов, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автомобили едут по зимнику, летом их переправляют на пароме. Восточная и западная части Якутии не имеют стабильного автомобильного сообщения 152 дня в году. Возможность строительства моста через Лену рассматривалась с 1980-х гг. В 2013 г. был проведен конкурс на его строительство. Тендер выиграл консорциум во главе с ООО «Транспортные концессии (Саха)». Соглашение с компанией так и не было подписано. Власти решили отложить реализацию проекта, а выделенные на него деньги направить на нужды Крыма. Росавтодор в декабре 2014 г. пояснял, что строительство моста отложили из-за роста политических и экономических рисков, а также сложной ситуации на финансовых рынках. Работа над проектом была возобновлена в 2018 г., после подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Якутии, АО «ВИС» и китайской государственной корпорацией CRCC.