Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Якутск – единственный из крупнейших российских городов, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автомобили едут по зимнику, летом их переправляют на пароме. Восточная и западная части Якутии не имеют стабильного автомобильного сообщения 152 дня в году. Возможность строительства моста через Лену рассматривалась с 1980-х гг. В 2013 г. был проведен конкурс на его строительство. Тендер выиграл консорциум во главе с ООО «Транспортные концессии (Саха)». Соглашение с компанией так и не было подписано. Власти решили отложить реализацию проекта, а выделенные на него деньги направить на нужды Крыма. Росавтодор в декабре 2014 г. пояснял, что строительство моста отложили из-за роста политических и экономических рисков, а также сложной ситуации на финансовых рынках. Работа над проектом была возобновлена в 2018 г., после подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Якутии, АО «ВИС» и китайской государственной корпорацией CRCC.