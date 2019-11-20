Эксперты примерили на себя роли сотрудников ФАС

«На экономику компаний наиболее сильно влияет структурное предписание. Именно поэтому в Европе и США антимонопольный орган использует его в подавляющем большинстве горизонтальных сделок экономической концентрации. Логика очень простая. До сделки ее стороны друг с другом конкурировали, и если бы одна из этих компаний подняла цены, то часть потребителей переключилась бы на продукцию другой. Поэтому повышение цен приводило бы к сокращению прибыли. После сделки ситуация меняется: если одна ее сторона повышает цены и потребитель переключится на продукцию другого участника сделки, то в итоге их общая прибыль все равно не упадет. Поэтому, чтобы восстановить конкурентную ситуацию на рынке, регулятор выдает структурное предписание: часть актива продается конкуренту, чтобы соперничество на рынке сохранялось на том же уровне, что и до сделки.