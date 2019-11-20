Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Инфляция в 2019 г. будет ближе к 3%, но правительству и Центральному банку нужно координировать действия для поддержки совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
По его оценкам, нехватка совокупного спроса в 2019 г. превысит 1 трлн руб. Это недополученные доходы населением, прибыль компаниями, доходы бюджета – все это в итоге сказывается на темпах экономического роста, которые остаются ниже среднемировых. «Очевидно, эта проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия ЦБ именно на это нацелены», – заключил Орешкин.
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По оценкам Счетной палаты, в 2019 г. власти не смогут потратить 1 трлн руб., уже заложенных в федеральном бюджете. Ежегодно сумма таких неизрасходованных денег растет – с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г., отметил Кудрин.
Эти деньги можно было бы потратить, но были бы эти траты эффективными, парировал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и сам же ответил: «Нет». Он объяснил проблемы с кассовым исполнением бюджета изменением правил, в частности отказом от авансовых платежей.
С точки зрения влияния на совокупный спрос разница только в 200 млрд руб., поддержал Силуанова Орешкин. В 2018 г. сумма неизрасходованных средств составила около 700 млрд руб., значит, в 2019 г. дополнительные неизрасходованные средства составят только 200–300 млрд руб. А их рост связан с изменением бюджетной техники, согласился Орешкин: с переходом с авансовых платежей на оплату по факту, из-за чего график расходов просто сдвинулся на несколько месяцев.
«Я не знаю государство, которое бы из-за технических проблем не выполнило планы по расходам на $16 млрд», – ответил Кудрин. Какие дебаты в парламенте Германии идут по поводу 100 млн евро, но, видимо, мы можем себе позволить не потратить $16 млрд, заключил он. И предупредил, что запланированные строго по срокам мероприятия, заложенные в госпрограммах, просто не будут выполнены вовремя. «Качество госуправления стало серьезным барьером для роста эффективности экономики», – заключил Кудрин.
Президента ВТБ Андрея Костина позиция Кудрина удивила. По его словам, раньше от Кудрина, когда он был министром финансов, «копейки было не допроситься», а теперь выступает за более смелое исполнение бюджета.