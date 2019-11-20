Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

По его оценкам, нехватка совокупного спроса в 2019 г. превысит 1 трлн руб. Это недополученные доходы населением, прибыль компаниями, доходы бюджета – все это в итоге сказывается на темпах экономического роста, которые остаются ниже среднемировых. «Очевидно, эта проблема в этом году есть, мы видим, что ЦБ на нее реагирует, все последние действия ЦБ именно на это нацелены», – заключил Орешкин.