Исполнение бюджета стало наихудшим за девять лет

Максим Стулов / Ведомости

Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ежегодно сумма росла – с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г. В 2019 г. сумма может оказаться еще больше – около 1 трлн руб., уточнил представитель Счетной палаты.

Всего в 2019 г. федеральный бюджет должен потратить18,3 трлн руб. (16,8% ВВП), а его профицит – составить 1,9 трлн руб. Но за первые девять месяцев 2019 г. было израсходовано лишь 62,9% от годового плана, указала Счетная палата в отчете об исполнении бюджета. Это самый низкий показатель с 2010 г. (данные за более ранние периоды она не приводит).

За октябрь ситуация не улучшилась. В течение последних двух месяцев нужно потратить 29,7% бюджета, сообщила Изотова. Это на 971,8 млрд руб. больше, чем пришлось на те же два месяца 2018 г. «Мы видим риски, что часть [расходов] не будет исполнена», – предупредила Изотова.

Сложно прогнозировать остаток на конец года, так как последние месяцы традиционно идет ударное освоение средств, замечает директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров. Но, скорее всего, сумма будет значительная, согласен он.

Еще медленнее, чем в среднем по бюджету, тратятся деньги на национальные проекты. По расходам их исполнение за девять месяцев – 52,1% от годового плана. Хуже всего деньги тратят исполнители нацпроектов «Экология» (22% за январь – сентябрь) и «Цифровая экономика» (12%).

В регионах мало чиновников, работавших в проектных командах, объяснял низкое исполнение нацпроекта «Экология» министр природы Дмитрий Кобылкин в интервью «Ведомостям». Предстоит перестроить систему управления и сформировать рынок, убрать с торгов компании, у которых «только ручка в кармане», говорил он.

Меньше всех потратило Минкомсвязи – 16,1% выделенных ему на год денег за январь – сентябрь 2019 г., пришла к выводу Счетная палата. Минкомсвязи должно было заплатить за сеть беспроводной связи для социально значимых объектов, подключение к интернету образовательных учреждений, распространение ключевых цифровых сервисов, а также поддержать деньгами отечественные IT-решения и компании. Из шести проектов министерство не направило деньги ни на один, свидетельствуют данные аудитора.

Минкомсвязи провело необходимые конкурсы и аукционы, чтобы выбрать подрядчиков, а также выработало правила поддержки компаний и технологий, отвечает представитель министерства. При этом министерство не платит авансы по инфраструктурным проектам, заложенным в «Цифровую экономику», – к концу года как раз пройдет приемка многих работ, распределенных по аукционам, и за счет выплат исполнителям исполнение бюджета «Цифровой экономики» резко вырастет, заявляет представитель Минкомсвязи.

Плохая организация угрожает и реализации нескольких нацпроектов. Как минимум по трем из 13 есть риски недостижения показателей 2019 г., признал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это поддержка экспорта, малого и среднего бизнеса, стимулирование роста производительности труда. Есть объективные обстоятельства, связанные с началом работы, и субъективные – нескоординированность работы, сказал Медведев.

Национальные цели, ради которых создали нацпроекты, также могут не выполниться. Околонулевой рост доходов не позволит продвинуться в борьбе с бедностью, заметила Изотова. В первой половине года доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума. Правительство ставило цель в этом году вывести из бедности 1,5%. Без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в IV квартале это малореалистично, сказала Изотова.

В 2019 г. не удастся выполнить сразу пять национальных целей, признавало Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития до 2024 г. в августе: например, повысить реальные располагаемые денежные доходы на 0,5%, увеличить естественный прирост населения (по плану правительства в 2019 г. естественная убыль должна была сократиться с 224 600 до 219 000 человек, но, по прогнозу Минэкономразвития, она вырастет до 284 000). Выше, чем планировалось, окажется уровень бедности – 12,5%, а не 12%.

Значительная сумма неисполненных расходов – это особенность года начала реализации нацпроектов, считает ведущий эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский. Дело не в том, что федеральный центр не готов предоставить деньги, а в том, что регионы не готовы их взять. Во многих регионах просто нет нужных центров компетенций для подготовки проектов, кто-то не может провести конкурс и найти подрядчика, объясняет он. Получая субсидии и другие межбюджетные трансферты, регион берет и обязанности достичь поставленных целей, причем ответственность финансовая – иначе они лишатся этих денег в следующем году, говорит Чернявский.

Не использованные в 2019 г. деньги будут перенесены на 2020 г., говорил в сентябре сотрудник аппарата правительства: «Но потом будем проводить более жесткую политику». Именно эта возможность направить неиспользованные деньги на те же цели в следующем году привела к снижению исполнения расходов, комментирует представитель Минфина.

Когда возникает выбор – потратить на плохо подготовленные проекты или не потратить совсем, – лучше выбрать второе, замечает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина. Хотя растущая неравномерность расходования бюджетных денег говорит о неэффективности системы госуправления, считает она: многие проекты были просто набором амбициозных целей.