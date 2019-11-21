Экономика

Комплексный план могут пополнить проекты на триллион

В отборе участвовали 400 проектов на 6,5 трлн рублей
Ольга Адамчук
Ольга Адамчук
Берег реки Лены /Светлана Павлова/ТАСС

Аналитический центр при правительстве, оценивающий проекты для внесения в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, предлагает включить в него проекты на 1 трлн руб., сообщает ТАСС. Всего эксперты центра оценили около 400 проектов на 6,5 трлн руб., заявил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.

План модернизации инфраструктуры утвержден правительством в 2018 г. – в него попали проекты на 6,3 трлн руб., половину даст федеральный бюджет. Проекты должны быть готовы к концу 2024 г.

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