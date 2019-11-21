Комплексный план могут пополнить проекты на триллион

Аналитический центр при правительстве, оценивающий проекты для внесения в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры, предлагает включить в него проекты на 1 трлн руб., сообщает ТАСС. Всего эксперты центра оценили около 400 проектов на 6,5 трлн руб., заявил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.