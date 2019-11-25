Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы

Экологического оператора создали по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб. РЭО должен заниматься масштабной мусорной реформой. В частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.