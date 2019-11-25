Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Полномочия Буцаева прекращены досрочно, о причинах отставки (например, ушел ли Буцаев по собственному желанию) в документе не говорится.
Информация о возможной отставке Буцаева появилась в пятницу, 22 ноября. О том, что у РЭО, возможно, будет новый руководитель, «Ведомостям» рассказывали два чиновника и двое близких к компании людей. Медведев подписал распоряжение об увольнении Буцаева в субботу, 23 ноября.
Экологического оператора создали по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб. РЭО должен заниматься масштабной мусорной реформой. В частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.
Несмотря на создание РЭО, участники рынка продолжают сталкиваться с проблемами. По данным индекса Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, собираемость платежей за вывоз мусора составляет примерно 70%. Как следствие, растет задолженность операторов перед компаниями, которые вывозят мусор. 14 ноября РЭО сообщал о рисках банкротства операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, Республиках Бурятия и Дагестан.