Оператор мусорной реформы может лишиться руководителя
Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит источник, близкий к РЭО.
Связаться с Буцаевым не удалось. Еще вчера работа велась в обычном режиме, обсуждались планы на будущее, отмечает один из сотрудников компании. Буцаеву не объяснили причину отставки, знает один из источников.
Новым руководителем оператора мусорной реформы может быть назначен бывший министр строительства и ЖКХ, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень, рассказали чиновник в администрации президента и один из участников рынка. «Ведомости» отправили запрос в Счетную палату и ожидают ответа.
В аппарате курирующего отрасль вице-премьера Алексея Гордеева не комментируют возможную отставку Буцаева. Минприроды пока не ответило на запрос.