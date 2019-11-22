Оператор мусорной реформы может лишиться руководителя

Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит источник, близкий к РЭО.