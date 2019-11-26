Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям

Еще в сентябре в проекте документа налоговое преступление предлагалось считать длящимся, пока должник не рассчитается с государством. Бизнес был напуган такой трактовкой, которая означала фактическую отмену срока давности по ним. Налоговых дел станет больше, что увеличит риски инвесторов, предупреждали представители российских и зарубежных бизнес-объединений в обращениях к председателю ВС Вячеславу Лебедеву. Худшего не случилось – пленум к бизнесу прислушался и не стал менять существующую практику, пояснил зампред ВС Владимир Давыдов: налоговое преступление считается оконченным в момент неуплаты налога.