Экономика

Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям

Но бизнес все равно недоволен его постановлением
Светлана Ястребова Анастасия Корня Анна Холявко
Светлана Ястребова Анастасия Корня Анна Холявко
Верховный суд разрешил не длить налоговые преступления /Денис Гришкин / Ведомости

Бизнес добился своего – Верховный суд (ВС) решил, что налоговые преступления не стоит считать длящимися. А моментом их окончания должна быть фактически неуплата налогов, сборов и страховых взносов в срок. Об этом говорится в опубликованном постановлении пленума ВС по налоговым преступлениям.

Еще в сентябре в проекте документа налоговое преступление предлагалось считать длящимся, пока должник не рассчитается с государством. Бизнес был напуган такой трактовкой, которая означала фактическую отмену срока давности по ним. Налоговых дел станет больше, что увеличит риски инвесторов, предупреждали представители российских и зарубежных бизнес-объединений в обращениях к председателю ВС Вячеславу Лебедеву. Худшего не случилось – пленум к бизнесу прислушался и не стал менять существующую практику, пояснил зампред ВС Владимир Давыдов: налоговое преступление считается оконченным в момент неуплаты налога.

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