Бизнес просит Верховный суд зафиксировать срок давности налоговых преступлений
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов и российские деловые объединения – Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия» – пытаются убедить Верховный суд не считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, т. е. прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку. По общему мнению, эта идея де-факто отменяет срок давности по налоговым делам.
Сейчас готовится постановление пленума Верховного суда, в документе будет объяснено, как применять законодательство об ответственности за налоговые преступления. Деловые объединения предложили Верховному суду свое видение проблемы. «Ведомости» ознакомились с копией документа, верность ее содержания подтвердили люди, близкие к деловым объединениям. Бизнес просит суд дать в постановлении четкие разъяснения: как исчисляется срок давности по налоговым преступлениям, где граница между налоговым преступлением и правонарушением и неуплатой налогов и хищением, когда действия контрагентов приводят к уголовной ответственности руководителей и должностных лиц предприятий.
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