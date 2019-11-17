Бизнес и юристы ждут разъяснений об исчислении срока давности налоговых преступлений

На этой неделе пленум Верховного суда, как ожидается, поставит точку в вопросе о том, следует ли считать налоговые преступления длящимися. В четверг судьи планируют обсудить проект постановления о практике применения уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления, рассказали «Ведомостям» три человека, участвовавших в обсуждении документа. Его первый вариант, появившийся минувшим летом, сильно напугал бизнес: по мнению многих юристов, предложение считать уклонение от уплаты налогов преступлением, длящимся до тех пор, пока должник полностью не рассчитается с государством, фактически означало отмену срока давности по налоговым преступлениям. Это привело бы к резкому росту налоговых претензий к бизнесу и ухудшению инвестиционного климата, предупреждали представители ведущих российских и зарубежных бизнес-объединений в обращениях к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.