ЦБ назвал основные риски для экономики России
Основные риски для экономики, как внешние, так и внутренние, не изменились, констатировал Центробанк. Экономике по-прежнему угрожают обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, замедление роста мировой экономики (по прогнозам МВФ, в 2019 г. темпы ее роста замедлятся с 3,6 до 3%).
Пока рынки поддерживает переход ведущих центробанков (Федеральная резервная система США и Европейский центробанк) к смягчению денежно-кредитной политики. С одной стороны, стимулирующая политика поддерживает фондовые рынки, способствует снижению доходностей облигаций развивающихся стран, но с другой – в среднесрочной и долгосрочной перспективе низкие ставки приводят к накоплению рисков, предупреждает ЦБ. Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ. По данным Bloomberg, облигации с отрицательной доходностью достигли $15 трлн, обращает внимание ЦБ, т. е. инвесторы ждут очень низкую отдачу от вложений и медленный рост в будущем.
Все риски взаимосвязаны, признает регулятор, торговые противоречия приводят к снижению инвестиций и еще большему замедлению деловой активности и роста, что влияет и на цены на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent за II и III кварталы 2019 г. упала на 11,1%. Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.
Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ. Волатильность может привести к дисбалансам в соотношении спроса и предложения на рынке ОФЗ, указывает регулятор: так, на 1 ноября прирост вложений резидентов в ОФЗ превышал прирост рынка ОФЗ на 1,6 п. п. Чтобы рынок был устойчив, спрос на ОФЗ должен сохраняться со стороны системно значимых банков и других финансовых организаций. В целом чувствительность России к событиям не внешних рынках соответствует уровню развивающихся стран, при этом ниже, чем в развитых. Вклад процессов на финансовом рынке США в изменение доходности на российском внутреннем рынке – 3,2%, подсчитали аналитики ЦБ.
Сохраняются и внутренние риски, указывает ЦБ: растет долговая нагрузка населения на фоне слабого роста располагаемых доходов людей. С 1 апреля по 1 октября 2019 г. такая нагрузка выросла на 0,4 п. п. до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 г. Спрос на кредиты растет из-за снижения ставок и привлечения новых заемщиков, у которых не было кредитов на 1 января 2019 г. (5,6 млн человек, или 21% заемщиков). Хотя постепенно ситуация исправляется – годовые темпы роста потребительских кредитов снизились до 23,5% на 1 октября 2019 г. (с максимума в 25,3% на 1 мая 2019 г.), а доля плохих кредитов снизилась до минимума за последние пять лет (на 1 октября 2019 г. – 8,1%). Так, доля необеспеченных потребительских кредитов с задолженностью, просроченной более чем на 90 дней, уменьшалась во II–III кварталах. Но связано это как с ростом кредитного портфеля, так и со списанием банками плохой задолженности по кредитам, выданным в 2015–2016 гг.
Негативно влияют на экономику также снижение внешнего спроса на российский экспорт, слабый рост инвестиций (за III квартал инвестиции выросли только на 0,8–0,9%), а также временная жесткость бюджетной политики, перечисляет ЦБ.