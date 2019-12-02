ЦБ назвал основные риски для экономики России

Сохраняются и внутренние риски, указывает ЦБ: растет долговая нагрузка населения на фоне слабого роста располагаемых доходов людей. С 1 апреля по 1 октября 2019 г. такая нагрузка выросла на 0,4 п. п. до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 г. Спрос на кредиты растет из-за снижения ставок и привлечения новых заемщиков, у которых не было кредитов на 1 января 2019 г. (5,6 млн человек, или 21% заемщиков). Хотя постепенно ситуация исправляется – годовые темпы роста потребительских кредитов снизились до 23,5% на 1 октября 2019 г. (с максимума в 25,3% на 1 мая 2019 г.), а доля плохих кредитов снизилась до минимума за последние пять лет (на 1 октября 2019 г. – 8,1%). Так, доля необеспеченных потребительских кредитов с задолженностью, просроченной более чем на 90 дней, уменьшалась во II–III кварталах. Но связано это как с ростом кредитного портфеля, так и со списанием банками плохой задолженности по кредитам, выданным в 2015–2016 гг.