Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

В государстве инвесторы не видят надежного защитника их прав Андрей Гордеев / Ведомости

Российская экономика перестала расти в рейтинге мировой конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Как и в прошлом исследовании, страна заняла 43-е место, хотя и увеличила общий балл с 65,6 до 66,7.

На место России повлияло изменение методики. В рейтингах за 2018 и 2019 гг. стали меньше учитываться стандартные макроэкономические показатели и больше – более продвинутые слагаемые конкурентоспособности: состояние финансового сектора, развитие инноваций, условия для бизнеса, объясняет куратор рейтинга в России, партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.

Поддержали Россию в рейтинге макроэкономические показатели – по этим критериям страна поднялась на 12 позиций. Экономика преодолела рецессию, инфляция снизилась (на конец сентября она составляла 4%), государственные инвестиции стабильны, перечисляют авторы рейтинга. Зато показатели, характеризующие инвестиционный климат, сильно ухудшились: организованная преступность и коррупция выросли, надежность полиции снизилась, менее эффективной стала защита собственности и интеллектуальных прав, регуляторная нагрузка на бизнес увеличилась. Еще в 2013 г., когда Россия совершила резкий скачок в рейтинге (с 64-го на 53-е место), его авторы называли слабым местом страны все те же проблемы – неразвитые институты, коррупцию и фаворитизм, недоверие к судебной системе.

Экономисты единодушно называют макроэкономическую стабильность главным достижением российских властей. Но ее недостаточно для роста экономики, говорила в июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Экономический рост создает бизнес, а не государство, указывала она, но готовность предпринимателей рисковать деньгами «напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата». Нужны защита частной собственности, независимые суды, перечисляла Набиуллина, сначала эти слова «казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния».

На Петербургском экономическом форуме чиновники много произносили слов об инвестиционном климате, а главной темой стала защита инвесторов от государства. «Вот если бы Андрей Макаров (председатель комитета Госдумы по бюджету. – «Ведомости») выступал, он бы задал традиционный вопрос для завтраков Сбербанка: Александра Ивановича Бастрыкина (председатель Следственного комитета. – «Ведомости») позвали? Он же главный у нас экономический регулятор», – говорил на деловом завтраке Сбербанка президент РСПП Александр Шохин. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов анонсировал разработку программы декриминализации и снижения рисков привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. «Мы действительно с рядом министерств обсуждаем предложения по улучшению инвестиционного климата.

141 страна включена в рейтинг ВЭФ в 2019 г. За год из пятерки лидеров выпали Германия и Япония, их заменили Гонконг и Нидерланды. А США уступили первое место Сингапуру, поднявшемуся со второй строчки рейтинга. Источник: рейтинг мировой конкурентоспособности экономики к WEF

Часть этих предложений касается декриминализации, т. е. уменьшения наказания за некоторые экономические преступления, существенное уменьшение оснований для ареста на стадии предварительного следствия», – рассказывал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Но с тех пор программу декриминализации власти так и не представили.

Свои предложения собрали деловые объединения, и теперь они будут обсуждать их на площадке Минэкономразвития. Бизнес рассчитывает декриминализовать часть статей Уголовного кодекса, изменить условия заключения под стражу и возбуждения дел, снизить риски обвинения руководства компаний и их сотрудников в создании преступных сообществ.

Пока чиновники уговаривают компании вкладывать в российскую экономику и обещают защиту инвестиций, бизнесмены заполняют СИЗО: только за последние несколько лет за решеткой оказалось более сотни предпринимателей. По данным опроса Федеральной службы охраны, почти 85% из 200 предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием, считают ведение бизнеса в России небезопасным. Для 45,2% опрошенных предпринимателей уголовное дело завершилось не приговором, а потерей бизнеса. Показательным стало уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следствие обвиняет их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Еще одно крупное дело этого года – против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited. Ущерб следствие оценило в 4 млрд руб. В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова.

Рейтинг ВЭФа в отличие, например, от рейтинга Всемирного банка не оценивает нормы закона и процедуры, а полагается на субъективную оценку инвесторами инвестиционного климата, говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Большинство аспектов, важных для инвесторов, регулируются хорошо, рассказывает он, но есть проблемы с правоприменением – инвесторам сложно защитить права в суде, например, когда эмитент не совершает обязательную оферту или в случае несправедливого выкупа у них акций. Из этого и складывается негативная оценка, отмечает он.

С оценкой ВЭФа сложно не согласиться, говорит директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова: макроэкономические показатели действительно стабильны, бюджетная политика консервативная, а все остальные проблемы инвестиционного климата, связанные с несовершенством судебной системы, сохраняются. И пока чиновники не идут на структурные изменения, замечает она.