У наследников бенефициаров могут появиться новые риски
В делах о банкротствах ожидается новая категория людей, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Ими могут стать наследники управленцев, которые привели компанию к банкротству, но скончались до того, как долг был переведен на них. 9 декабря судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения судов трех инстанций и направила на новое рассмотрение дело таких наследников.
Прецедент возник в деле о банкротстве компании «Амурский продукт». Один из ее кредиторов – «РН-Востокнефтепродукт» («внучка» «Роснефти») – подал иск с требованием вернуть ему долги и привлечь к субсидиарной ответственности заместителя гендиректора «Амурского продукта» Михаила Шефера. Стороны спора соглашались, что хищение нефтепродуктов привело к банкротству компании, говорилось в судебных материалах. Подозреваемым по уголовному делу был Шефер, но он умер и в 2017 г. дело было закрыто. Решение о привлечении его к субсидиарной ответственности принято не было. Даже если родственники согласились прекратить дело против обвиняемого после его смерти – это не значит, что они сами признали его вину, обращает внимание партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Иногда наследники понимают, что, не зная мотивов обвиняемого, они не смогут отстоять его правоту и им проще согласиться с закрытием дела, чем отстоять невиновность умершего, объясняет он.
На заседании коллегии представитель наследников спорил, что обвинение в адрес Шефера было основано лишь на показаниях его начальника – гендиректора компании Степана Руденко. После смерти Шефера именно Руденко суды и привлекли к субсидиарной ответственности.
Имущество самого Шефера унаследовали его жена и дети. Кредитор настаивал, что именно они должны выплатить долг в пределах наследственной массы. Но Арбитражный суд Амурской области решил, что требования неразрывно связаны с личностью Шефера и возложить на его родственников обязанность расплачиваться с кредиторами нельзя. Апелляция и кассация его поддержали – субсидиарная ответственность не может считаться деликтной, т. е. возникающей в результате причинения вреда одним лицом другому.
«РН-Востокнефтепродукт» с решением не согласился – обязательство Шефера не связано тесно с его личностью, оно денежное и возникло еще до открытия наследства и попало в наследственную массу. Шефер контролировал компанию, именно его действия привели к ее банкротству и обязательства Шефера должны перейти по наследству, настаивал 9 декабря в Верховном суде представитель «РН-Востокнефтепродукта». Кроме того, наследники не страдают от субсидиарной ответственности – они несут ее только в пределах наследственной массы, полученной от Шефера, добавил представитель конкурсного управляющего «Амурского продукта», согласившийся с доводами «РН-Востокнефтепродукта».
Чтобы защититься от привлечения к субсидиарной ответственности, обвиняемые в первую очередь объясняют разумность своих бизнес-решений, рассказывает Клеточкин. В случае, когда обвиняемого уже нет в живых, наследники вместо него не могут рассчитывать на полноценную защиту, потому что в полной мере и корректно мотивировать деловые поступки другого человека почти невозможно, объясняет он.
Без мотивировочной части решение Верховного суда кажется довольно странным и нарушает принцип состязательности сторон, потому что в полной мере ответить на обвинения мог только сам обвиняемый, соглашается арбитражный управляющий Евгений Семченко. В общей практике такое решение суда может привести к негативным последствиям, полагает он: бизнес вновь задумается о том, стоит ли вообще регистрировать активы на себя, если субсидиарная ответственность становится буквально вездесущей, и может больше уйти в тень.
Наследникам предпринимателей и менеджеров придется тщательно обдумывать, какое и чье наследство принимать, говорил ранее старший партнер юрфирмы «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши.