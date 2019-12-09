У наследников бенефициаров могут появиться новые риски

Прецедент возник в деле о банкротстве компании «Амурский продукт». Один из ее кредиторов – «РН-Востокнефтепродукт» («внучка» «Роснефти») – подал иск с требованием вернуть ему долги и привлечь к субсидиарной ответственности заместителя гендиректора «Амурского продукта» Михаила Шефера. Стороны спора соглашались, что хищение нефтепродуктов привело к банкротству компании, говорилось в судебных материалах. Подозреваемым по уголовному делу был Шефер, но он умер и в 2017 г. дело было закрыто. Решение о привлечении его к субсидиарной ответственности принято не было. Даже если родственники согласились прекратить дело против обвиняемого после его смерти – это не значит, что они сами признали его вину, обращает внимание партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Иногда наследники понимают, что, не зная мотивов обвиняемого, они не смогут отстоять его правоту и им проще согласиться с закрытием дела, чем отстоять невиновность умершего, объясняет он.