Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Либерализация Уголовного кодекса (УК) обсуждалась на совещании у Путина в ноябре. Чиновники предложили ему поправить или отменить одни из самых опасных для бизнеса статей – устанавливающих ответственность за валютные и налоговые нарушения, а также ст. 210, позволяющую следователям «превращать» холдинги в организованные преступные сообщества. Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков. Об итогах совещания «Ведомостям» рассказали четыре федеральных чиновника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей».
Цена преступления
Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.
Повышение этой суммы обсуждается несколько лет. Сейчас уголовное дело может быть возбуждено за неуплату компанией более 5 млн руб. за три года, если недоимка превышает 25% всех налоговых платежей. Второе условие не действует, если бюджет не получил более 15 млн руб. Особо крупным считается долг в 15 млн руб. и 50% соответственно либо 45 млн. Больше всего из-за низких порогов страдает крупный бизнес – для компаний с налогами на миллиарды рублей недоимка в несколько десятков миллионов незаметна, но может привести к уголовному преследованию, указывает советник юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов.
В 2017 г. риски бизнеса даже выросли, так как кроме налогов учитываются еще и неуплаченные страховые взносы, а с 2021 г. добавится несколько неналоговых платежей: утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и туристический сбор. Рост налогооблагаемой базы – самое объективное основание, чтобы пересмотреть пороги по налоговым преступлениям, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Лучше всего отказаться от абсолютных цифр и использовать только относительные – пропорционально ранее уплаченным налогам, чтобы учесть размер бизнеса, предлагает он. Абсолютные цифры тоже нужны, чтобы не перегружать правоохранительные органы совсем мелкими преступлениями, считает Ерасов.