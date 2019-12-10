Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Повышение этой суммы обсуждается несколько лет. Сейчас уголовное дело может быть возбуждено за неуплату компанией более 5 млн руб. за три года, если недоимка превышает 25% всех налоговых платежей. Второе условие не действует, если бюджет не получил более 15 млн руб. Особо крупным считается долг в 15 млн руб. и 50% соответственно либо 45 млн. Больше всего из-за низких порогов страдает крупный бизнес – для компаний с налогами на миллиарды рублей недоимка в несколько десятков миллионов незаметна, но может привести к уголовному преследованию, указывает советник юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов.