Экономика

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Власти увеличат размер налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность
Анна Червонная Елизавета Базанова Филипп Стеркин Анна Михеева
Анна Червонная Елизавета Базанова Филипп Стеркин Анна Михеева
Президент Владимир Путин готов лишь наполовину повернуться лицом к бизнесу /Rentsendorj Bazarsukh / Reuters

Либерализация Уголовного кодекса (УК) обсуждалась на совещании у Путина в ноябре. Чиновники предложили ему поправить или отменить одни из самых опасных для бизнеса статей – устанавливающих ответственность за валютные и налоговые нарушения, а также ст. 210, позволяющую следователям «превращать» холдинги в организованные преступные сообщества. Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков. Об итогах совещания «Ведомостям» рассказали четыре федеральных чиновника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей».

Цена преступления

Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.

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Повышение этой суммы обсуждается несколько лет. Сейчас уголовное дело может быть возбуждено за неуплату компанией более 5 млн руб. за три года, если недоимка превышает 25% всех налоговых платежей. Второе условие не действует, если бюджет не получил более 15 млн руб. Особо крупным считается долг в 15 млн руб. и 50% соответственно либо 45 млн. Больше всего из-за низких порогов страдает крупный бизнес – для компаний с налогами на миллиарды рублей недоимка в несколько десятков миллионов незаметна, но может привести к уголовному преследованию, указывает советник юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов.

В 2017 г. риски бизнеса даже выросли, так как кроме налогов учитываются еще и неуплаченные страховые взносы, а с 2021 г. добавится несколько неналоговых платежей: утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и туристический сбор. Рост налогооблагаемой базы – самое объективное основание, чтобы пересмотреть пороги по налоговым преступлениям, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Лучше всего отказаться от абсолютных цифр и использовать только относительные – пропорционально ранее уплаченным налогам, чтобы учесть размер бизнеса, предлагает он. Абсолютные цифры тоже нужны, чтобы не перегружать правоохранительные органы совсем мелкими преступлениями, считает Ерасов.

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