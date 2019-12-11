Правительство обсуждает снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа

Обнулять пороги и снижать пошлины нужно постепенно, через год-полтора, признавал в прошлом году представитель ФТС, чтобы бизнес, «Почта России» и ФТС подготовились. Порог нужно снижать постепенно, соглашался и директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, а говорить об обнулении – не ранее 2020 г.