Правительство обсуждает снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать предложения первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова быстрее снизить порог беспошлинного ввоза интернет-посылок.
Окончательного решения пока нет, уточнил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов, вопрос еще будет обсуждаться в правительстве и со странами ЕАЭС.
Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 500 евро. Но с 2020 г. сумма снизится до 200 евро. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились снизить таким образом порог.
Но Минфин предлагает снижать порог быстрее: до 100 евро уже с июля 2020 г., с 2021 г. – до 50 евро и до 20 евро в 2022 г.
Обнулять пороги и снижать пошлины нужно постепенно, через год-полтора, признавал в прошлом году представитель ФТС, чтобы бизнес, «Почта России» и ФТС подготовились. Порог нужно снижать постепенно, соглашался и директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, а говорить об обнулении – не ранее 2020 г.
В снижении порога заинтересованы российские интернет-ритейлеры. АКИТ предлагала ввести НДС с зарубежной интернет-торговли. Российские онлайн-ритейлеры выводят инфраструктуру за рубеж, предупреждал ЦБ (издержки ниже, сертификация не нужна), и торгуют с приграничных территорий без таможенного оформления.
Представитель ФТС переадресовал запрос «Ведомостей» в Минфин. «Ведомости» ожидают ответ Минфина.