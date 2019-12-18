Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам

Долг наследодателя, возникший после привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. В противном случае наследники получили бы иммунитет от притязаний на наследство, незаконно приобретенное за счет кредиторов, считает ВС. То, что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о таком долге, не препятствует удовлетворению иска. Сначала судам нужно выяснить, есть ли основания для привлечения самого Шефера к субсидиарной ответственности, а уже затем выносить решение по претензиям к его наследникам, посчитал ВС. Он отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.