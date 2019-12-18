Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам
Кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Верховный суд (ВС) опубликовал мотивировочную часть решения по прецедентному делу о банкротстве компании «Амурский продукт» из-за хищения нефтепродуктов (основным видом ее деятельности было их хранение).
Один из ее кредиторов – «РН-Востокнефтепродукт» («внучка» «Роснефти») – подал иск с требованием погасить долги и привлечь заместителя гендиректора «Амурского продукта» Михаила Шефера к субсидиарной ответственности. Против него завели уголовное дело, но после его смерти в 2017 г. оно было закрыто. В итоге к субсидиарной ответственности был привлечен начальник Шефера — гендиректор компании Степан Руденко.
Однако когда имущество Шефера унаследовали его жена и дети, кредитор стал добиваться, чтобы они погасили долги. Арбитражный суд Амурской области с этим не согласился, посчитав, что требования неразрывно связаны с личностью Шефера и возложить на его родственников обязанность расплачиваться с кредиторами нельзя. Это решение устояло во всех инстанциях, пока дело не дошло до Верховного суда.
Субсидиарная ответственность наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов и в этом смысле не отличается от ответственности по другим долгам, пишут судьи ВС. Нет оснований считать, что обязанность возместить убытки из-за привлечения к субсидиарной ответственности связана с личностью наследодателя. Как нет и запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования, говорится в решении ВС.
Долг наследодателя, возникший после привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. В противном случае наследники получили бы иммунитет от притязаний на наследство, незаконно приобретенное за счет кредиторов, считает ВС. То, что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о таком долге, не препятствует удовлетворению иска. Сначала судам нужно выяснить, есть ли основания для привлечения самого Шефера к субсидиарной ответственности, а уже затем выносить решение по претензиям к его наследникам, посчитал ВС. Он отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.
Практика привлечения наследников человека, контролировавшего бизнес, к субсидиарной ответственности складывалась негативно для кредиторов, говорит руководитель судебных проектов адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнёры» Яна Чернобель: «В большинстве случае суды считают, что она неразрывно связана с личностью умершего и прекращается в связи с его смертью, но Верховный суд исправляет ситуацию». Наследники могут не знать, что умерший контролировал организацию, поясняет она, поэтому Верховный суд особо отметил, что суды должны помогать им в получении необходимых доказательств.