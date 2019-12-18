Сразу несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала

Пока депутаты и Верховный суд закрывали одну брешь в законе об амнистии капитала, чтобы защитить декларации предпринимателей от силовиков, чиновники пытаются пробить другую. Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве.