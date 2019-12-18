Экономика

Сразу несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала

После появления спецдекларации в уголовном деле ее потребовали и арбитражные суды
Светлана Ястребова
Руководитель ФНС Михаил Мишустинвновь (на фото) защищает декларации об амнистии /Евгений Разумный / Ведомости

Пока депутаты и Верховный суд закрывали одну брешь в законе об амнистии капитала, чтобы защитить декларации предпринимателей от силовиков, чиновники пытаются пробить другую. Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию. Изъять ее уже во второй раз просит межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.

Декларация раздора

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