Сразу несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала
После появления спецдекларации в уголовном деле ее потребовали и арбитражные суды
Пока депутаты и Верховный суд закрывали одну брешь в законе об амнистии капитала, чтобы защитить декларации предпринимателей от силовиков, чиновники пытаются пробить другую. Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию. Изъять ее уже во второй раз просит межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.
Декларация раздора
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