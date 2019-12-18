Минприроды хочет снизить платежи за мусор для тех, кто его сортирует

Переход населения на раздельный сбор отходов нужно стимулировать деньгами, говорится в постановлении. В идеале нужно стимулировать каждого отдельного человека, но сейчас для этого просто нет инфраструктуры, признает Бурматов. Максимум, что сегодня можно сделать, – считать, что жители многоквартирных домов, дворы которых оборудованы контейнерами для раздельного сбора, сортируют мусор, предлагает он. Таким людям нужно уменьшить платеж, например скорректировав нормативы накопления отходов или тариф, уточняет депутат.