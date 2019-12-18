Минприроды хочет снизить платежи за мусор для тех, кто его сортирует
Почему человек, который разделяет отходы, т. е. благодаря которому оператор получает ценное сырье, должен платить столько же, сколько все остальные, есть масса таких запросов, рассказал председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов «Ведомостям».
В среду во время рассмотрения поправок, приравнявших сжигание мусора к утилизации (если при этом образуются тепло и электроэнергия), в третьем чтении Госдума приняла постановление. Оно отдает приоритет раздельному накоплению и утилизации и предлагает способ их продвижения.
Переход населения на раздельный сбор отходов нужно стимулировать деньгами, говорится в постановлении. В идеале нужно стимулировать каждого отдельного человека, но сейчас для этого просто нет инфраструктуры, признает Бурматов. Максимум, что сегодня можно сделать, – считать, что жители многоквартирных домов, дворы которых оборудованы контейнерами для раздельного сбора, сортируют мусор, предлагает он. Таким людям нужно уменьшить платеж, например скорректировав нормативы накопления отходов или тариф, уточняет депутат.