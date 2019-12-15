Мнения / От редакции

Выгодная имитация переработки мусора

Поддержанная Кремлем идея приравнять сжигание мусора к его переработке позволит достичь целевых показателей нацпроекта и заработать на этом
Владимир Рувинский
В Кельне делегация во главе с вице-премьером Александром Гордеевым осмотрела завод по термической переработке отходов&nbsp; AVG Köln /AVG-Köln

В Кремле и правительстве ухватились за европейский пример (мусор надо сжигать!), когда он уже устарел. В российских реалиях это вызовет появление все новых свалок и экологически небезупречных мусоросжигательных заводов.

Государственно-правовое управление при президенте поддержало идею приравнять сжигание мусора с выработкой энергии к утилизации. Идея содержится в поправках ко второму чтению (назначено на 17 декабря) законопроекта о плате за негативное воздействие на окружающую среду. По сведениям «Ведомостей», поправки предложил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, автором, по информации «Коммерсанта», выступило Минприроды.

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