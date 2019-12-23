«АвтоВАЗ» выиграет от нового способа компенсации утилизационного сбора

Механизм будет привязан к фактическому уровню локализации автомобилей, рассказывают собеседники «Ведомостей». В 2020 г. автозаводы, с которыми подписаны специальные инвестконтракты (они есть у всех основных производителей), будут гарантированно получать 50%-ную компенсацию сбора, остальное – в зависимости от количества баллов, начисляемых за локализацию производства. В 2021 г. минимально гарантированный уровень компенсации снизится до 25%. Начиная с 2022 г. никаких гарантий по размеру минимальных выплат держателям инвестконтрактов власти давать уже не будут. Количество баллов, требуемое для 100%-ной компенсации утилизационного сбора, будет ежегодно возрастать.