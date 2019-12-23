«АвтоВАЗ» выиграет от нового способа компенсации утилизационного сбора
Минпромторг разработал новые условия компенсации утилизационного сбора на автомобили. Они будут действовать в 2020–2028 гг. Об этом «Ведомостям» рассказали три сотрудника разных автоконцернов, которые знают об этом от чиновников. Механизм еще предстоит согласовать в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Ожидается, что это произойдет до конца декабря.
Механизм будет привязан к фактическому уровню локализации автомобилей, рассказывают собеседники «Ведомостей». В 2020 г. автозаводы, с которыми подписаны специальные инвестконтракты (они есть у всех основных производителей), будут гарантированно получать 50%-ную компенсацию сбора, остальное – в зависимости от количества баллов, начисляемых за локализацию производства. В 2021 г. минимально гарантированный уровень компенсации снизится до 25%. Начиная с 2022 г. никаких гарантий по размеру минимальных выплат держателям инвестконтрактов власти давать уже не будут. Количество баллов, требуемое для 100%-ной компенсации утилизационного сбора, будет ежегодно возрастать.