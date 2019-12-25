Как инвестировать в 2020 году

По наблюдениям Бахтина, в 2019 г. на американском рынке была крайне высока концентрация средств фондов, размещаемых в ограниченном количестве голубых фишек. Поэтому в 2020 г. он ожидает повышенных темпов роста отдельных компаний, которые «не на слуху». Его поддерживает руководитель направления акций глобальных рынков УК «Система капитал» Никита Емельянов: «Китай и США приходят к консенсусу по торговой сделке, решается ситуация с Brexit, в Европе и США восстанавливаются индексы деловой активности, поэтому если горизонт инвестиций – до года, для входа в рынок стоит подождать коррекции примерно на 5% от максимумов 2019 г., так как хорошие новости уже заложены в ценах бумаг и рынки слегка перегреты». Тем же, кто готов инвестировать на более длинный срок, стоит подумать о компаниях малой и средней капитализации. «В первой половине года динамика индекса компаний малой капитализации Russell 2000 может существенно опередить S&P 500. В частности, есть много интересных историй среди разработчиков программного обеспечения (Hubspot, Nutanix, Zendesk, Splunk), – говорит Емельянов. – А через полгода можно будет пересмотреть позицию и вернуться в акции голубых фишек». Малыхин выделяет среди зарубежных акций бумаги химических компаний, в частности Dow Chemical и LyondellBasell, и компаний, связанных с развитием 5G: Skyworks Solutions, Marvell Technology и др. А Пахомов – акции биотехнологического сектора.