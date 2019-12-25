Как инвестировать в 2020 году
2019 год был достоин того, чтобы инвесторы проводили его с бокалом шампанского, подсчитывая заработанное. А заработали они неплохо: вопреки ожиданиям глобальной рецессии, фондовые рынки разных стран прибавили 15–30%, воодушевив профессиональных и индивидуальных инвесторов в России и за рубежом. Большинство из них надеются на продолжение роста, пусть не столь бурного, и в наступающем году.
Надежду на продолжение праздника дают, как и в этом году, центральные банки.
По прогнозам аналитиков, они сохранят мягкую денежную политику, что поддержит фондовые рынки. К тому же мировая экономика выглядит лучше, чем казалось еще осенью. Вероятность глобальной рецессии в ближайшие 12 месяцев управляющие активами оценивают почти в 40%, показал опрос Absolute Strategy Research (ASR), всего три месяца назад пессимистов было 53%. МВФ ждет в 2020 г. ускорения роста глобального ВВП с 3 до 3,4%. «Про рецессию никто пока не говорит. Хотя все понимают, что мы находимся в конце цикла роста, – рассуждал в ноябре на Финансовом форуме «Ведомостей» управляющий директор JPMorgan в России и СНГ Константин Акимов. – Это означает, что скорее рецессия произойдет, чем не произойдет, но оценка ближайшего будущего сильно улучшилась».
Впрочем, надежды инвесторов на рост рынков могут и не оправдаться: геополитические риски слишком непредсказуемы, в торговой войне США и Китая не исключено обострение. А президентская кампания в США – это целый инкубатор «черных лебедей», предупреждает генеральный директор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Наконец, импичмент президенту США Дональду Трампу приобретает вполне реальные очертания: решение о нем уже вынес конгресс, но окончательное решение остается за сенатом, где большинство у однопартийцев Трампа. Эти факторы будут поддерживать высокую волатильность на рынке, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова, советуя инвесторам в наступающем году «чуть больше погрузиться в политику». Приток ликвидности будет толкать фондовые рынки вверх, но глобальные риски сдержат рост, резюмирует инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин: «С большой вероятностью нас ждет еще год роста, но не такой щедрый, как 2019 год».
В таких условиях эксперты советуют непрофессиональным инвесторам, как и в прошлом году, принять меры для защиты своих денег – усилить портфель надежными инструментами с фиксированным доходом, акциями защитных отраслей, готовыми инвестиционными продуктами с ограниченным либо нулевым риском. Зарабатывать же предлагается на отдельных инвестиционных идеях.
Портфельные инвестиции
Структура портфеля всегда зависит от имеющихся средств, горизонта вложений, целей и отношения к риску. «Самый простой принцип распределения между акциями и облигациями – это привязка к возрасту: чем моложе инвестор, тем длиннее горизонт и тем выше толерантность к риску», – говорит Бахтин. Доля облигаций в портфеле соответствует возрасту – например, 40% для человека 40 лет. «Но в текущих условиях актуален еще более консервативный подход – в облигациях должно быть не менее половины портфеля», – осторожен он.
В 2020 г. частным инвесторам стоит постепенно снижать долю изрядно прибавивших в весе акций и переключить внимание на долговые бумаги развивающихся стран, советует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин поддерживает вложения на 5–10 лет в портфель акций, при сроке инвестиций год или 3–5 лет должна быть больше доля облигаций.
Международный финансовый консультант Исаак Беккер уверен, что акции не должны занимать более 30% сбалансированного портфеля. Еще более консервативный подход непрофессиональному инвестору с умеренной склонностью к риску рекомендует гендиректор УК «БСПБ капитал» Дмитрий Шагардин: 80% вложений – в облигации и еврооблигации, 20% – в акции, и не только в российские. «В хорошо сбалансированном и диверсифицированном долгосрочном портфеле можно постепенно увеличивать долю золота и защитных активов», – предлагает он.
Не следует забывать и о валютной диверсификации. С начала 2019 г. курс доллара к рублю снизился на 7,3%, евро – на 10,4%. Что будет в следующем – определят труднопредсказуемые цены на нефть и расходы госбюджета на национальные проекты. На мировом рынке американский доллар, скорее всего, будет дешеветь вместе со снижением процентных ставок, предрекают крупные инвестбанки, оговариваясь, что в 2019 г. этого так и не произошло. А в случае глобальных шоков именно доллар будет главным бенефициаром среди валют, замечает Дроздов.
Валюту нужно использовать для диверсификации портфеля, чтобы повысить его устойчивость к курсовым колебаниям, но не с целью заработать на них, предупреждают эксперты. «Самый универсальный вариант – корзина, 50% которой приходится на рубль, а 50% – на другие валюты: доллар, евро, швейцарский франк», – говорит Бахтин. В этом случае, по его словам, вне зависимости от валютной волатильности рублевый эквивалент будет сохраняться.
Драгоценная защита
Классический защитный актив на период неопределенности или на случай обвала фондовых рынков – золото. В 2019 г. оно подорожало более чем на 15% с локальным максимумом $1530 за тройскую унцию в конце августа. По мнению руководителя направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке, разрешение торгового конфликта США и Китая и улучшение прогноза роста глобального ВВП могут в краткосрочной перспективе негативно сказаться на рынке золота, но во второй половине года рост мировой экономики должен замедлиться, что поддержит спрос на золото. С учетом ожидаемого ослабления доллара стоимость унции превысит $1550, ждет он.
Для диверсификации рисков в 2020 г. драгоценные металлы должны занимать не менее 10% портфеля, считает руководитель Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик, в случае ожидания роста цен на драгоценные металлы их долю можно нарастить и до 25%. Sberbank Investment Research прогнозирует, что в 2020 г. цена тройской унции будет держаться на уровне $1500, что превышает среднюю оценку 2019 г. – $1390. Аналитики банка «Уралсиб» считают, что в 2020 г. унция золота будет стоить около $1480. А старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова ждет цены в диапазоне $1400–1600 при стабильной ситуации на мировых площадках и роста до $1850, если инвесторам срочно понадобится защитный актив. «Золото – инвестиция для терпеливых, с горизонтом не менее пяти лет, и для инвестиционной покупки нужно дождаться возвращения котировок к $1250–1350», – говорит она.
Рискнуть по-русски
Если в 2020 г. спада в мировой экономике не произойдет, то фондовый рынок может порадовать инвесторов, рассчитывают аналитики. Фаворитом многих профессиональных игроков остается российский рынок: компании платят высокие дивиденды, а акции дешевле зарубежных аналогов. Помимо сравнительной дешевизны российского рынка его поддержат продолжающееся снижение ставок, переток локальных инвесторов из депозитов и инструментов фиксированного дохода в акции, а также стабильность макроэкономической ситуации, указывает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. Многие российские бумаги по-прежнему недооценены по сравнению с зарубежными аналогами, отмечает руководитель департамента инвестиционных продуктов Sova Capital Георгий Майоров. Наиболее безопасный, хотя и не самый доходный вариант, – инвестировать в индекс Мосбиржи, купив, к примеру, БПИФ или ETF, предлагает он.
Тем не менее формировать портфель лучше из отдельных инструментов, считает Кирсанова. По ее словам, осторожным инвесторам подойдут компании с низкими мультипликаторами и высокой дивидендной доходностью, агрессивным – акции компаний цикличных секторов, в частности металлургии: интерес к ней с началом торговых войн серьезно упал, обеспечив не только существенный потенциал роста, но и высокую дивидендную доходность.
Крупнейшие российские компании все большую часть прибыли отдают на дивиденды и ожидаемая дивидендная доходность по индексу Мосбиржи на следующий год превосходит доходности ОФЗ на всей кривой и сопоставима с доходностью корпоративных бумаг (например, по индексу IFX-Cbonds), констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По данным Bloomberg, ожидаемая дивидендная доходность «Газпрома» – 6,65%, X5 Retail Group – 4,15%, МТС – 9,38%, Сбербанка – 6,63%, «Норникеля» – 8,58%, перечисляет Майоров.
По прогнозам Morgan Stanley, в 2020 г. средняя дивидендная доходность российских акций достигнет 8,4%, все больше компаний платят большие дивиденды по четким и понятным формулам, рассказывал директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин. Его топовые идеи – «Газпром», «Норильский никель» и «Лукойл». «Атон» оценивает их потенциал роста в 23, 19 и 18% соответственно, ожидаемая дивидендная доходность за 2019 г. – 6,7, 10,7, 8,4%. Среди фаворитов руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева помимо «Газпрома» также «Сургутнефтегаз», накопивший $51 млрд.
Исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов отдает предпочтение акциям компаний, ориентированных на внутренний спрос: это телекоммуникации, банковский бизнес, ритейл, электроэнергетика. «Именно в этих секторах ожидается опережающий рост прибыли на акцию», – прогнозирует он. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг в 2020 г. предлагает сделать ставку на Сбербанк и «Новатэк», оценивая доходность вложений в 20–25% и 15–20% соответственно. Харин считает, что существенный интерес могут представлять компании с рублевой выручкой и высоким уровнем дивидендов (МТС, ФСК, «Юнипро», «Русгидро»). Начальнику управления анализа рынков «Открытие брокера» Константину Бушуеву из ликвидных бумаг нравятся акции Сбербанка и «Татнефти», а также «Алросы», «Интер РАО», UC Rusal, «Русгидро», АФК «Система» и «Детского мира».
Заморские территории
Что касается зарубежья, то многие аналитики считают американский фондовый рынок предпочтительнее европейского. Америка продолжает себя чувствовать явно лучше других стран, американский бизнес по-прежнему «генерит» неплохую прибыль, отмечает руководитель аналитического центра «Санкт-Петербургская биржа» Павел Пахомов. Аналитики ИАЦ «Альпари» уверены, что до выборов президента США потрясений на рынках не будет, как и обострения торговых споров США и Китая. Главная задача, стоящая перед администрацией Трампа, – сохранить «красивую картинку» до выборов, уверен Пахомов.
По наблюдениям Бахтина, в 2019 г. на американском рынке была крайне высока концентрация средств фондов, размещаемых в ограниченном количестве голубых фишек. Поэтому в 2020 г. он ожидает повышенных темпов роста отдельных компаний, которые «не на слуху». Его поддерживает руководитель направления акций глобальных рынков УК «Система капитал» Никита Емельянов: «Китай и США приходят к консенсусу по торговой сделке, решается ситуация с Brexit, в Европе и США восстанавливаются индексы деловой активности, поэтому если горизонт инвестиций – до года, для входа в рынок стоит подождать коррекции примерно на 5% от максимумов 2019 г., так как хорошие новости уже заложены в ценах бумаг и рынки слегка перегреты». Тем же, кто готов инвестировать на более длинный срок, стоит подумать о компаниях малой и средней капитализации. «В первой половине года динамика индекса компаний малой капитализации Russell 2000 может существенно опередить S&P 500. В частности, есть много интересных историй среди разработчиков программного обеспечения (Hubspot, Nutanix, Zendesk, Splunk), – говорит Емельянов. – А через полгода можно будет пересмотреть позицию и вернуться в акции голубых фишек». Малыхин выделяет среди зарубежных акций бумаги химических компаний, в частности Dow Chemical и LyondellBasell, и компаний, связанных с развитием 5G: Skyworks Solutions, Marvell Technology и др. А Пахомов – акции биотехнологического сектора.
А вот в акции азиатских компаний следует инвестировать с осторожностью, предупреждает Майоров: «Торговые войны, противостояние в Гонконге, непрозрачная отчетность компаний, сильная закредитованность в Китае и дефолты крупных компаний – эти факторы с учетом и без того высокой волатильности азиатских рынков могут представлять повышенные риски для инвесторов в наступающем году».
Тем, кто доверяет фондовым «гуру», Беккер рекомендует в 2020 г. обратить особое внимание на компанию Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway. Она накопила $128,2 млрд, которые могут быть использованы для покупки подешевевших бумаг в случае обвала на рынке. «Это даст компании колоссальное преимущество на ближайшие 3–5 лет, а может, и дольше», – говорит Беккер.
Беккер и президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган (в своем Telegram-канале) обращают внимание на завершение большой коррекции в секторе компаний, занятых в сфере выращивания и переработки конопли, а также производства из нее медицинских препаратов. Но это идея только для тех, кто готов рискнуть ради больших заработков, предупреждает Беккер.
Сколько принесут долги
Маловероятно, что в 2020 г. долговые рынки продолжат расти теми же темпами, что в 2019-м, говорят аналитики, тем не менее заработать на них по-прежнему можно, преимущественно на корпоративных бумагах и облигациях развивающихся рынков.
В 2019 г. рублевые облигации принесли инвесторам 13–15% годовых, констатирует портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. Это произошло благодаря снижению доходностей вслед за ключевой ставкой ЦБ. В 2020 г. она может быть снижена с 6,25 до 5,5–6% по разным прогнозам, что дополнительно поддержит рынок рублевого долга. «В 2020 г. мы можем увидеть более существенное снижение ставок, чем ЦБ и рынок ожидают в данный момент: инфляция уже ощутимо ниже таргета ЦБ, а в начале 2020 г. окажется в районе 2,5%, – говорит Лисоволик. – В этих условиях доходности рублевых облигаций продолжат снижаться».
«Рубль скорее будет укрепляться по отношению к твердым валютам, что также делает рублевые облигации привлекательной инвестицией», – говорит Жорнист, но он предпочитает не ставить на общий рост долгового рынка, а отдает предпочтение отдельным недооцененным долгам во втором-третьем эшелоне и умеренной дюрации.
Лучший по соотношению риска и дохода вариант вложений в гособлигации – ОФЗ с погашением через 5–10 лет, считает руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина: на них в ближайший год инвесторы смогут заработать 9,3–9,4% за счет роста цены и купонов (без реинвестирования), если ключевая ставка упадет на 50 базисных пунктов, 5–10-летние бумаги будут расти в цене, но и в случае форс-мажоров и роста доходностей этих бумаг будет «не так больно», добавляет заместитель гендиректора по активным операциям ИК «Велес капитал» Евгений Шиленков. Активно наращивать долю ОФЗ в портфеле он не советует, но уже купленные нужно сохранить.
К III кварталу ключевая ставка достигнет 5,5%, а доходности ОФЗ могут опуститься еще на 30–40 базисных пунктов: до 5,6–5,75% по трехлетним бумагам и до 6–6,15% по 10-летним, ждет исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Он советует в первом полугодии занимать позиции в длинных ОФЗ, которые обеспечат наибольший совокупный доход за счет изменения цены и купонного дохода, но после того как доходности закрепятся на указанных уровнях, оставаться в длинных бумагах смысла не будет.
Аналитики предполагают, что корпоративные облигации могут оказаться выгоднее ОФЗ, так как будут дорожать быстрее. Фавориты «Уралсиба» – облигации «Тинькофф» с офертой в сентябре 2022 г. (доходность к оферте – 7,7% годовых), ВЭБа с погашением в июне 2023 г. (6,9%), Evraz с погашением в июле 2024 г. (7,25%), АФК «Система» с офертой в октябре 2029 г. (7,9%), ритейлера «О’кей» с офертой в апреле 2022 г. (8%). А среди евробондов российских компаний Стерина выделяет долларовые бумаги МКБ (старший выпуск) с погашением в 2024 г. (4,9% годовых), евробонды ММК с погашением в 2024 г. (3%), «Полюса» с погашением в 2023 г. (3,1%).
Аналитики также рекомендуют развивающиеся долговые рынки, где доходности существенно выше, чем в США и Европе. Например, евробонды Индонезии (доходность 10-летних бумаг в локальной валюте с учетом инфляции 4,1%), Филиппин (3,8%). Среди корпоративных бондов развивающихся стран тоже много недооцененных, отметил руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Сбербанк управление активами» Ренат Малин. Он рекомендует облигации инфраструктурной Transnet SOC и химической Sasol из ЮАР, турецких телекоммуникационных Turkcell и Turk Telekomunikasyon AS, бразильской Petrobras.
Вне зависимости от инвестиционной стратегии аналитики призывают проявлять осторожность и следить за политикой. Финансовые рынки стали слишком сильно зависеть от политиков, констатирует Пахомов, а они непредсказуемы, в то время как деньги любят тишину и предсказуемость.