Путин внес законопроект о смягчении валютных и налоговых рисков для бизнеса

Чиновники давно признают, что риск уголовной ответственности мешает бизнесу развиваться. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов называл уголовную ответственность за невозврат валютной выручки рудиментом. Риск неполученной валютной выручки, например, часто удерживает компании от выхода на внешние рынки, говорил представитель Российского экспортного центра. При подготовке стратегии экспорта услуг бизнес называл валютные ограничения одним из основных барьеров, указывает руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Случается, что российский импортер переносит срок платежа и фиксирует это не изменениями в контракте, а, например, в переписке, рассказывала старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина, даже за это может грозить уголовная ответственность. У бизнеса в принципе не осталось никаких рисков, а только страх, что в случае успеха к тебе придут и все отберут, вовсе заявлял депутат Госдумы Андрей Макаров.